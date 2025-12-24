¿Llueve en Noche Buena y Navidad?: lo que dice el Servicio Meteorológico.

¿Mesa adentro o mesa afuera? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 24 de diciembre en Buenos Aires y alrededores, el cielo comenzará nublado y llegará la lluvia por la tarde, en tanto las tormentas aisladas se mantendrán hasta la noche. La temperatura se ubicará entre una mínima de 23 grados y una máxima 34 grados.

No obstante, para el jueves 25, fecha en que se celebra Navidad, se irán las lluvias y el cielo continuará mayormente nublado; mientras que la temperatura descenderá notablemente al encontrarse entre una mínima de 19 grados y alcanzar solo una máxima de 29 grados.

Cabe destacar que el SMN alertó que este verano, será el más caluroso del último tiempo, sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe.

En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.