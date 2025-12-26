El verano 2026 en Argentina estará marcado por un calendario intenso de fiestas nacionales y festivales populares que se desarrollarán principalmente durante enero y febrero, con propuestas distribuidas en todas las regiones del país. Los eventos que se realizarán forman parte de una agenda que combina turismo, cultura y tradición, y que se consolida como uno de los motores de la temporada estival.

Durante las vacaciones de verano, pueblos y ciudades se transforman en escenarios de grandes encuentros populares que reúnen música, danza, gastronomía típica y expresiones identitarias. Estas celebraciones, muchas de ellas con décadas de historia, atraen tanto a turistas como a residentes y generan un impacto directo en la actividad económica y cultural de cada región.

El calendario incluye desde fiestas nacionales vinculadas a producciones regionales -como la fruta, la artesanía o la gastronomía- hasta festivales musicales de alcance masivo, con grillas que combinan artistas consagrados y propuestas emergentes. A ello se suman eventos folklóricos, celebraciones religiosas, carnavales y encuentros tradicionales que atraviesan distintas generaciones.

A continuación, el detalle completo de las principales fiestas nacionales y festivales populares previstos para enero y febrero, con sedes y cronogramas estimados.

Fiestas nacionales y celebraciones tradicionales del verano

Las fiestas nacionales y provinciales mantienen un fuerte anclaje en la identidad local y suelen girar en torno a la producción, la historia o las tradiciones de cada comunidad. Durante el verano, estas celebraciones se multiplican en distintas provincias.

- Festival Selva Portal del NOA (Selva, Santiago del Estero): 2 y 3 de enero de 2026.

- Festival Santiagueño de la Tradición (Añatuya, Santiago del Estero): del 2 al 5 de enero de 2026.

- Fiesta Provincial de Reyes Magos (Sierra de la Ventana, Buenos Aires): del 2 al 5 de enero de 2026.

- Fiesta del Chivo (Malargüe, Mendoza): del 7 al 11 de enero de 2026.

- Fiesta del Lago (Federación, Entre Ríos): del 8 al 11 de enero de 2026, con actividades deportivas, espectáculos culturales y elección de la reina en el embalse de Salto Grande.

La Fiesta del Lago en Entre Ríos se realizará del 8 al 11 de enero de 2026.



- Fiesta de la Cebada Cervecera (Puán, Buenos Aires): del 8 al 11 de enero de 2026.

- Fiesta Nacional de la Fruta Fina (El Hoyo, Chubut): del 9 al 11 de enero de 2026.

- Fiesta Nacional de la Sandía (Santa Ana, Entre Ríos): del 16 al 18 de enero de 2026.

- Fiesta Provincial del Tomate (Media Naranja, Córdoba): 24 de enero de 2026.

- Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal (Ataliva, Santa Fe): 24 de enero de 2026.

- Fiesta Provincial del Caballo (Urdinarrain, Entre Ríos): del 28 al 31 de enero de 2026.

- Fiesta Provincial del Pan Casero (Sauce de Luna, Entre Ríos): del 29 de enero al 1 de febrero de 2026.

- Fiesta Nacional del Mate (Paraná, Entre Ríos): 6 y 7 de febrero de 2026.

- Fiesta Nacional de la Artesanía (Colón, Entre Ríos): del 12 al 16 de febrero de 2026.

- Fiesta Nacional de la Chaya (La Rioja capital): del 13 al 15 de febrero de 2026.

- Fiesta Nacional de la Manzana (General Roca, Río Negro): del 20 al 22 de febrero de 2026.

- Fiesta Nacional del Lago Argentino (El Calafate, Santa Cruz): del 16 al 21 de febrero de 2026.

- Fiesta Nacional del Lúpulo (El Bolsón, Río Negro): del 19 al 22 de febrero de 2026.

Festivales populares y musicales que marcan el verano

Los festivales populares constituyen uno de los principales atractivos del verano argentino, con propuestas que van desde el folklore y la música popular hasta grandes encuentros de artistas con alcance nacional e internacional.

- Festival de la Serenata (Villa de Soto, Córdoba): 3 de enero de 2026.

- Festival de la Chacarera (Santiago del Estero capital): 3 y 4 de enero de 2026.

- Festival Padre de Festivales (Deán Funes, Córdoba): del 3 al 5 de enero de 2026.

- Festival de Jineteada y Folklore de Diamante (Diamante, Entre Ríos): del 8 al 12 de enero de 2026.

- Festival de Doma y Folklore de Jesús María (Jesús María, Córdoba): del 8 al 18 de enero de 2026.

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María celebrará sus 60 años con una gran variedad de artistas.



- Festival Bum Bum (Córdoba capital): 10 de enero de 2026.

- Festival del Malambo (Laborde, Córdoba): del 11 al 17 de enero de 2026.

- Festival Nacional de Folklore de Cosquín (Cosquín, Córdoba): del 24 de enero al 1 de febrero de 2026.

- Fiesta de la Calle Angosta (Villa Mercedes, San Luis): del 29 de enero al 1 de febrero de 2026.

- Festival Rivadavia Canta al País (Rivadavia, Mendoza): del 30 de enero al 1 de febrero de 2026.

- Festival de la Tonada (Tunuyán, Mendoza): del 30 de enero al 1 de febrero de 2026.

- Festival Nacional del Chamamé (Federal, Entre Ríos): del 5 al 8 de febrero de 2026.

- Fiesta de la Confluencia (Neuquén capital): del 5 al 8 de febrero de 2026.

- Cosquín Rock (Santa María de Punilla, Córdoba): 14 y 15 de febrero de 2026.

- Carnaval de Los Tekis (San Salvador de Jujuy): del 13 al 16 de febrero de 2026.

- Festival Nacional de Peñas (Villa María, Córdoba): del 6 al 10 de febrero de 2026.

- Festival Serenata a Cafayate (Cafayate, Salta): del 26 al 28 de febrero de 2026.