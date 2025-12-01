Jesús María proyecta un festival histórico y Zárate marca distancia con las “fiestitas” políticas

El intendente de Jesús María, Federico Zárate, se mostró confiado y, a la vez, realista ante lo que considera uno de los mejores escenarios para la próxima edición del Festival de Doma y Folklore. Con la venta anticipada un 143% superior a la del mismo período del año pasado, el mandatario afirmó que el evento transita “un excelente momento” y se consolida como uno de los pilares culturales y económicos más fuertes de Córdoba.

“Ya tenemos vendido un 143% más de entradas con relación a la misma fecha del año pasado. Hoy el festival te diría que está transitando un excelente momento”, señaló. “No es el termómetro del año: es una fiesta muy posicionada", agregó, marcando que se trata de un producto sostenido en el tiempo y no de una señal aislada de la coyuntura turística.

El impacto fiscal del festival también fue central en el análisis. Zárate recordó que la última edición generó más de 3.000 millones de pesos en IVA para Nación y más de 1.500 millones para la Provincia en Ingresos Brutos, a lo que se suma el movimiento en hotelería, gastronomía y comercios.

“Hay festivales y eventos que realmente tienen un vínculo directo con la economía naranja, con el turismo y con el desarrollo económico de nuestras regiones, y ahí hay que ser selectivos y apoyarlos”, sostuvo.

Eventos que generan derrame vs. “fiestitas” políticas

Zárate fue directo al diferenciar su modelo de gestión cultural de lo que identifica como prácticas habituales en otros municipios: celebraciones pequeñas, con fondos públicos y sin impacto económico. “La discusión está en si vale la pena apostar a este tipo de eventos cuando se hacen con sentido económico, con seriedad, y no hacer una fiestita para el circo político”, afirmó.

Recordó incluso frases típicas de agendas políticas: “Che, voy a hacer una patronal porque queda lindo para que la gente se divierta”, cuestionando el gasto sin retorno.

El intendente destacó que, tras la pandemia, el público busca experiencias y eventos de calidad. El “manguito que queda”, dijo, ahora se invierte en vivir momentos más que en consumo material.

“Después de la pandemia hubo un cambio sustancial en la mentalidad de la gente. La gente apuesta a los eventos de calidad. El mango que sobra se usa para disfrutar estas experiencias”, expresó.

Turismo como estrategia de desarrollo

El jefe comunal valoró que Córdoba haya posicionado su oferta cultural, deportiva y corporativa —recitales, festivales, conferencias, encuentros— generando movimiento permanente. Afirmó que Jesús María ya aprovecha esa ola con el festival, el rally sudamericano y otras competencias que atraen visitantes.

Festival de Jesús María 2026: precios, venta de entradas y todo lo que tenés que saber

También habló de la necesidad de mejorar la competitividad frente a la oferta internacional. “En materia de precios a veces es más conveniente viajar afuera que quedarse en Argentina. Por eso hay que reducir costos y salir a buscar turismo internacional”, planteó.

Su objetivo es claro: “Que Córdoba se convierta en un hub turístico internacional como Mendoza, Bariloche o Buenos Aires”. Una de las claves, aseguró, es lograr más trabajo conjunto entre regiones: Sierras, Jesús María, Sierras Chicas, turismo rural.

“Falta un poco más de coordinación. Tenemos que complementarnos para que el turista sienta que vale la pena quedarse una semana recorriendo Córdoba”.