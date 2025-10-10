Festival de Jesús María 2026: precios, venta de entradas y todo lo que tenés que saber

El histórico Festival Nacional de Doma y Folklore prepara su edición número 60, que se realizará del 8 al 18 de enero en el anfiteatro José Hernández. Con nuevas tarifas, beneficios y opciones de pago, ya se pueden conseguir las entradas tanto online como en boletería.

Entradas y valores confirmados

La comisión organizadora del Festival de Doma y Folklore de Jesús María anunció los precios oficiales para sus once noches de espectáculo, doma y música.

Jesús María 2026 presentó su grilla oficial con un homenaje a 60 años de historia

La apertura será el jueves 8 de enero, una jornada especial con entrada gratuita para jubilados y menores, mientras que el público general podrá ingresar abonando a voluntad.

Desde el viernes 9 hasta el domingo 18 de enero, los valores se mantendrán estables:

- General: $45.000

- Jubilados: $25.000

- Menores: $25.000

Los niños menores de 4 años no abonan ingreso, y desde los 12 años se paga la tarifa general.

Plateas según la fecha

Los precios de las plateas A y B varían cada noche según la programación artística.

- Viernes 9: $150.000 / $120.000

- Sábado 10: $180.000 / $150.000

- Domingo 11: $150.000 / $120.000

- Lunes 12: $200.000 / $170.000

- Martes 13: $150.000 / $120.000

- Miércoles 14: $200.000 / $170.000

- Jueves 15: $180.000 / $150.000

- Viernes 16: $200.000 / $170.000

- Sábado 17: $200.000 / $170.000

- Domingo 18: $150.000 / $120.000

Conservadoras y objetos permitidos

El clásico ticket de conservadora costará $45.000, con un tamaño máximo de 34 litros. No se permitirá el ingreso de botellas de vidrio ni envases similares.

Cómo y dónde comprar las entradas

Las entradas ya están disponibles a través del sitio oficial de PaseShow.

Jesús María festeja a lo grande: 60 artistas por los 60 años del festival

A partir del martes 14 de octubre, también podrán adquirirse de manera presencial en las boleterías del festival, ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María, los martes y jueves de 18 a 21 horas.

Descuentos y promociones bancarias

Las tarjetas de Bancor ofrecen 3 y 6 cuotas sin interés, mientras que Banco Macro y Banco Nación disponen de planes de 3 cuotas sin interés.

Además, los ingresos para personas con CUD estarán disponibles desde enero de 2026, y las entradas para Palcos VIP podrán adquirirse a partir de noviembre de 2025.