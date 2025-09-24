Jesús María festeja a lo grande: 60 artistas por los 60 años del festival

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se prepara para celebrar sus 60 años con una edición que promete ser inolvidable. La cita será del 8 al 18 de enero de 2026 en el anfiteatro José Hernández, con una velada previa el jueves 8 y una jornada extra el lunes 19, lo que extenderá la programación a 11 noches de festejos.

La grilla oficial ya fue confirmada e incluye a 60 artistas en homenaje a las seis décadas de trayectoria. Figuras como Abel Pintos, Jorge Rojas, Soledad, Luciano Pereyra, Ulises Bueno, Chaqueño Palavecino, Cazzu, Magui Olave, La Konga, Q’ Lokura, DJ Fer Palacios, entre otros, serán parte de un cartel que combina referentes del folclore con propuestas de la escena urbana y popular.

El anuncio se difundió a través de medios locales y también por las redes sociales del festival. "Como no hay cumple sin sorpresas, estén muy atentos al viernes 26", adelantaron desde la organización, dejando abierta la expectativa sobre novedades que se revelarán en esa fecha.

Desde la comisión organizadora anticiparon que se trabaja en una puesta en escena renovada, con más pantallas, mejoras en el sonido y una escenografía potenciada. "Estamos preparando el cumpleaños más largo del mundo. Quien venga va a tener que asistir a las 11 noches porque cada jornada va a ser diferente", señaló Nicolás Tottis, secretario de Programación.

Con la expectativa en alza, los organizadores aseguran que esta edición marcará un antes y un después para el evento, que ya es un clásico de la cultura argentina y un punto de encuentro para jinetes y artistas de toda Latinoamérica.