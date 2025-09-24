Villa María se prepara para celebrar sus 158 años: qué hacer y dónde serán los shows

Villa María se prepara para celebrar sus 158 años a lo grande, con shows y aprovechando cada rincón de la ciudad. El viernes 26 se realizará la Velada de Gala en el Teatro Verdi. El sábado 27, por la mañana, tendrá lugar el Acto Protocolar y, por la tarde, el Parque de la Vida se llena de música con Los Tekis, Rombai, Simón Aguirre, Solcito Fijo, y muchos mas

Cómo será la agenda de festejos

La agenda comenzará el viernes 26 de septiembre, a las 21:00 horas, con la tradicional Velada de Gala en el Teatro Giuseppe Verdi. En esta ocasión se presentará el espectáculo musical “Te cantamos Villa María”, a cargo de artistas que han dedicado canciones a la ciudad. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala.

La celebración central será el sábado 27 de septiembre, día en que Villa María cumple 158 años. Las actividades se iniciarán a las 8:45 horas con la colocación de una ofrenda floral en el busto de Manuel Anselmo Ocampo, en la intersección de avenida Gobernador Sabattini y calle San Juan.

Apareció en su propio funeral al grito de "estoy vivo" y desató el caos: investigan qué pasó con el cuerpo que velaban

Luego, a las 9 de la mañana, se desarrollará el Acto Protocolar en Plaza Centenario, con la participación de instituciones que portarán sus banderas de ceremonia.

Finalmente, desde las 15, el Parque de la Vida será escenario de una gran jornada de música, cultura y recreación. Actuarán Los Tekis, Rombai, Simón Aguirre, Solcito Fijo, Arrasa Como Topadora, Canciones Inquietas y numerosos artistas más.

El espacio también contará con zona de food trucks, feria de emprendedores, juegos inflables, además del cierre del Encuentro Nacional de Escultores y del Torneo del Club de Herreros, para disfrutar en familia el cumpleaños de la ciudad.