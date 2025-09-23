Un insólito episodio generó conmoción en la localidad de Villa Carmela, Tucumán. Un joven de 22 años irrumpió en su propio velorio al grito de “¡estoy vivo!“ y desató el desconcierto entre los familiares y vecinos que asistieron a la ceremonia. El hecho trajo el recuerdo en redes sociales de la película Esperando la carroza (1985), e inició una investigación para establecer la identidad del cuerpo que se estaba velando.

Así como el personaje de Mamá Cora -interpretada por Antonio Gasalla- era velada en el filme dirigido por Alejandro Doria y, horas después, aparecía en su propio funeral, el protagonista de este hecho puso en evidencia una grave confusión que comenzó tras un siniestro vial. El jueves último, un joven fue atropellado por un camión cerca del Puente Negro, sobre la ruta que conecta con la ciudad de Alderetes, departamento de Cruz Alta.

Inicialmente el caso comenzó a investigarse como un posible suicidio, pero el fiscal de la causa, Carlos Sale, lo caratuló como "homicidio culposo" y el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial. En las primeras horas del viernes, una mujer oriunda de Villa Carmela, comuna perteneciente a Yerba Buena, se presentó y dijo que podría tratarse de su hijo, quien estaba desaparecido desde hacía varios días.

"La madre del joven se apersonó espontáneamente en la comisaría y reconoció el cadáver. Nos dijo que era su hijo", confirmó Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este y comisario de la seccional de Alderetes al canal América Tucumán. Tras las pericias de rigor, entregaron los restos a la mujer sin hacer pruebas de ADN, confiando en la información que les había brindado.

"Es un hecho muy lamentable lo que le tocó vivir a esta persona, reconocer el cuerpo de su hijo. Pero se le hizo el acta de entrega en la sede judicial y trámite de inhumación", añadió. El velorio fue realizado a cajón cerrado en la casa familiar, pero en medio de la ceremonia de despedida apareció el chico que supuestamente estaban velando. “¡Estoy vivo!”, gritó, en un giro impactante.

Luego, Juan Pablo Gómez, jefe policial de Alderetes, señaló que tras este hecho se corroboró que el muchacho de 22 años "tiene problemas de adicción" y se encontraba desaparecido. En ese contexto, puntualizó: "Se ausentó muchos días de su casa, por eso es que su mamá se presenta en la comisaría".

Ante esta situación, el fiscal Sale entrevistó al joven para consultarle acerca de su paradero, a lo que respondió que había estado "a unos 23 kilómetros de su casa" y que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre los hechos que habían ocurrido en torno a su desaparición.

El funcionario judicial dispuso que el cajón con los restos que hasta ese momento estaban sin identificar fuera trasladado nuevamente a la Morgue Judicial, donde permaneció alojado. Al mismo tiempo, el camionero involucrado en el siniestro vial quedó imputado por "homicidio culposo", a la espera de que avance la investigación.

Finalmente, las autoridades pudieron establecer la identidad de la persona que fue velada por error en Villa Carmela. "Recién este lunes pudimos dar con la verdadera familia del joven que falleció el jueves", confirmó el comisario, añadiendo que sus parientes hicieron los trámites administrativos correspondientes para retirar el cadáver.

