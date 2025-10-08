Jesús María 2026 presentó su grilla oficial con un homenaje a 60 años de historia

Con una gran carpa montada en el campo de la doma, Jesús María presentó oficialmente la grilla de artistas para su edición número 60, que se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026. El evento fue transmitido en vivo por streaming y combinó tradición, humor y emoción, en un formato festivo que reunió a referentes del folklore y del cuarteto.

La conducción estuvo a cargo de Ángel Carabajal, quien dio la bienvenida a los presentes. A su lado, “Quesito” de La Banda de Carlitos animó la presentación con una ronda en la que cada artista presentó al colega que tenía a su derecha. “Las autoridades del Festival nos pidieron que hagamos algo distinto, y por eso estamos todos acá, celebrando juntos”, expresó.

El ambiente fue el de una verdadera peña criolla: mates, picadas y cabritos asándose en homenaje a los artistas invitados. Entre charlas y brindis, Mauro Coletti, de Los Tekis, fue el encargado de anticipar algunos nombres de la grilla, mientras payadores y bailarines acompañaban el almuerzo con su arte.

En el cierre, el presidente de la comisión directiva anunció una sorpresa: la noche inaugural del jueves 8 de enero tendrá “entrada a la voluntad”. “El precio lo va a poner la gente”, afirmó, en un gesto simbólico por los 60 años del “Festi”.

Jesús María festeja a lo grande: 60 artistas por los 60 años del festival

La jornada concluyó con todos los presentes entonando el himno del Festival de Jesús María, un clásico que marcó el espíritu de camaradería del encuentro.

Grilla oficial Jesús María 2026

Jueves 8 de enero

Jairo – Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Damián Córdoba – Nati Pastorutti – Decime Chango – Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras – Q’ Lokura – Los 4 de Córdoba – Angelo Aranda – Lautaro Rojas – Di Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos – Los Nocheros – Los Herrera – Los Trajinantes – Sant2 – Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero – Christian Herrera – Piko Frank – Lucas Sugo – Campedrinos – Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis – La T y la M – Ke Personajes – Diableros Jujeños – Kepianco – Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo – LBC y Euge Quevedo – Juan Fuentes – Carafea – Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra – La Konga – Nahuel Pennisi – Maggie Cullen – La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad – El Indio Lucio Rojas – Paquito Ocaño – Los Carabajal – Orellana Lucca – Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino – El Loco Amato – Las Voces de Orán – Cabales y Canto 4 – Los Alonsitos – Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas – Ahyre – Cazzu – Ulises Bueno – Guitarreros – La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños – Raly Barrionuevo – Dúo Coplanacu – DesaKta2 – Flor Paz – Simón Aguirre