Jesús María 2026 presentó su grilla oficial con un homenaje a 60 años de historia

Con una gran carpa montada en el campo de la doma, Jesús María presentó oficialmente la grilla de artistas para su edición número 60, que se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026. El evento fue transmitido en vivo por streaming y combinó tradición, humor y emoción, en un formato festivo que reunió a referentes del folklore y del cuarteto.
La conducción estuvo a cargo de Ángel Carabajal, quien dio la bienvenida a los presentes. A su lado, “Quesito” de La Banda de Carlitos animó la presentación con una ronda en la que cada artista presentó al colega que tenía a su derecha. “Las autoridades del Festival nos pidieron que hagamos algo distinto, y por eso estamos todos acá, celebrando juntos”, expresó.
El ambiente fue el de una verdadera peña criolla: mates, picadas y cabritos asándose en homenaje a los artistas invitados. Entre charlas y brindis, Mauro Coletti, de Los Tekis, fue el encargado de anticipar algunos nombres de la grilla, mientras payadores y bailarines acompañaban el almuerzo con su arte.
En el cierre, el presidente de la comisión directiva anunció una sorpresa: la noche inaugural del jueves 8 de enero tendrá “entrada a la voluntad”. “El precio lo va a poner la gente”, afirmó, en un gesto simbólico por los 60 años del “Festi”.
Jesús María festeja a lo grande: 60 artistas por los 60 años del festival
La jornada concluyó con todos los presentes entonando el himno del Festival de Jesús María, un clásico que marcó el espíritu de camaradería del encuentro.
Grilla oficial Jesús María 2026
Jueves 8 de enero
Jairo – Destino San Javier – Los Nombradores del Alba – Damián Córdoba – Nati Pastorutti – Decime Chango – Bien Argentino
Viernes 9 de enero
Los Palmeras – Q’ Lokura – Los 4 de Córdoba – Angelo Aranda – Lautaro Rojas – Di Fer Palacio
Sábado 10 de enero
Abel Pintos – Los Nocheros – Los Herrera – Los Trajinantes – Sant2 – Mati Rojas
Domingo 11 de enero
Lázaro Caballero – Christian Herrera – Piko Frank – Lucas Sugo – Campedrinos – Magui Olave
Lunes 12 de enero
Los Tekis – La T y la M – Ke Personajes – Diableros Jujeños – Kepianco – Ceibo
Martes 13 de enero
Sergio Galleguillo – LBC y Euge Quevedo – Juan Fuentes – Carafea – Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
Luciano Pereyra – La Konga – Nahuel Pennisi – Maggie Cullen – La Callejera
Jueves 15 de enero
Soledad – El Indio Lucio Rojas – Paquito Ocaño – Los Carabajal – Orellana Lucca – Chequelo
Viernes 16 de enero
Chaqueño Palavecino – El Loco Amato – Las Voces de Orán – Cabales y Canto 4 – Los Alonsitos – Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
Jorge Rojas – Ahyre – Cazzu – Ulises Bueno – Guitarreros – La Clave Trío
Domingo 18 de enero
Los Manseros Santiagueños – Raly Barrionuevo – Dúo Coplanacu – DesaKta2 – Flor Paz – Simón Aguirre