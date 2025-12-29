Verano 2026: cuáles son los derechos de los pasajeros ante la pérdida de equipaje.

La pérdida del equipaje puede generar tensión en un viaje. ¿Qué debemos saber para recuperarlo y cuáles son los derechos del propietario?

En primer lugar, antes de salir de la zona de equipajes, lo ideal es acercarse a la oficina con el ticket que se recibió al despachar la valija. Además, se deberá a completar el parte de irregularidades del equipaje para que se registre el reclamo.

También se aconseja guardar todos los documentos originales que brinde la aerolínea al momento de hacer el reclamo y los comprobantes del gasto por el inconveniente.

Si el equipaje está roto, o tiene faltantes se debe realizar otra denuncia en el plazo de siete días.

La aerolínea debe responder dentro de las 48 horas, desde que se realiza el reclamo.

Cada empresa, tiene la obligación de brindar toda la información necesaria al usuario. También es conveniente ingresar a la página web de la aerolínea y conocer el procedimiento de la compañía, ante estos casos.