¿Qué hacer con los medicamentos que sobran?

Cuando estamos bajo tratamiento médico, o consultamos a un profesional de la salud por un malestar físico, muchas veces nos quedamos en el hogar con medicamentos que no llegamos a utilizar en su totalidad.

En la actualidad, existen lugar que reciben estos medicamentos con el fin de ayudar a las personas que no tienen cobertura médica, ni el dinero para comprarlos. Se trata del banco comunitario de medicamentos, donde las personas pueden acercarse para donar sus remedios. El banco recibe desde un analgésico hasta medicación de uso frecuente o alto costo, especialmente piden remedios para enfermedades crónicas ya que son las que más comprometen el presupuesto familiar.

¿Qué medicación no reciben? Lo único que no reciben son psicotrópicos, medicamentos que requieran cadena de frío y frascos abiertos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A cada remedio que se recibe en donación, le debe quedar seis meses para su fecha de vencimiento, los mismos deben ser entregados en una caja o bolsa cerrada.

En tanto la persona que necesite de estos medicamentos, debe presentar una receta de un hospital público, y no debe tener cobertura en salud.

El trabajo se lleva adelante por farmacéuticos y voluntarios que se encargan de la recepción, clasificación, y armado de pedidos, según lo recetado por el paciente.

Para poder donar, y más información se puede ingresar a la web del banco comunitario de medicamentos.

En el 2022 se distribuyó medicación gratuita a unas 50 mil personas en situación de vulnerabilidad.