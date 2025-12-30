Ola de calor: Con temperaturas extremas, consejos clave para ahorrar energía y cuidar el suministro

Las altas temperaturas que se registran en los últimos días generan una demanda récord de electricidad. En este contexto, algunas recomendaciones de expertos pueden ayudar a promover un uso eficiente de la energía y reducir la sobrecarga del sistema eléctrico durante las jornadas de temperaturas extremas.

Calor extremo en Buenos Aires con máximas de 37 grados y alerta amarilla por temperaturas elevadas

Uso simultáneo de electrodomésticos

Desde Edenor señalaron a PERFIL que el uso simultáneo de varios artefactos de alto consumo incrementa la demanda energética y puede generar picos en la red eléctrica. Para evitarlo, recomienda:

• Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo para reducir picos de demanda y favorecer el ahorro energético.

• Optar por electrodomésticos de bajo consumo y alta eficiencia energética.

• Si vas a elegir un nuevo electrodoméstico preferí aquellos que cuentan con clasificación energética A o superior.

Climatización en la mira

El uso intensivo de equipos de refrigeración es uno de los principales factores de consumo durante el verano.

Algunos consejos para su uso implican:

• Utilizar el aire acondicionado a 24 °C para lograr un consumo equilibrado.

• Complementar el aire acondicionado con ventiladores, que consumen hasta 12 veces menos energía.

• Limpiar periódicamente los filtros del aire acondicionado.

• Mantener puertas y ventanas cerradas en los ambientes climatizados.

• Utilizar cortinas, aleros o toldos para reducir el ingreso de calor.

• Climatizar únicamente los ambientes que estén en uso. Iluminación Para un uso más eficiente de la energía en los hogares, se recomienda:

• Apagar las luces que no se estén utilizando.

• Utilizar lámparas LED.

• Adaptar la iluminación a las necesidades de cada ambiente.

• Priorizar la iluminación focalizada en lugar de iluminar todo el espacio.

Prevén ola de calor en AMBA para los últimos días del año

Algunos consejos para los productos electrónicos

Los dispositivos en modo de espera también generan consumo energético. Por eso, se sugiere:

• Desconectar los artefactos que permanezcan en “stand by”, ya que pueden representar hasta un 15 % del consumo total del hogar.

• En el caso de las computadoras, apagar solo la pantalla durante pausas cortas, dado que el monitor es el componente que más energía consume. Línea blanca Para optimizar el consumo de los electrodomésticos de uso diario, la empresa recomienda:

• Revisar el estado de los burletes de la heladera y reemplazarlos si están deteriorados.

• Abrir la heladera solo cuando sea necesario, ya que cada apertura genera una pérdida de frío y un mayor consumo energético.

• Ubicar la heladera lejos de fuentes de calor y con espacio suficiente para su ventilación.

Alerta: por la ola de calor vuelven los incendios en la Patagonia

• Evitar el uso del lavarropas y la plancha en los horarios de mayor demanda eléctrica (entre las 12 y las 18, y entre las 20 y las 23).

• Aprovechar al máximo la capacidad de carga del lavarropas y utilizar ciclos cortos.

• Utilizar la plancha desde el momento en que se conecta y desconectarla antes de finalizar, aprovechando el calor residual.

Atención en los artefactos que se usan en la cocina

En relación con la cocción de alimentos, desde Edenor recuerdan que:

• El microondas es un electrodoméstico de alto consumo energético.

• No es necesario precalentar el horno eléctrico para cocciones superiores a una hora.

• Se recomienda apagar el horno unos minutos antes de finalizar la cocción y aprovechar el calor residual.

• Evitar abrir el horno eléctrico innecesariamente, ya que cada apertura implica una pérdida aproximada del 20 % del calor.

• Tapar las ollas al cocinar en anafes eléctricos permite acelerar la cocción y ahorrar hasta un 25 % de energía.

LR