Ola de calor extremo: cómo usar el aire acondicionado para que enfríe más y gastar menos.

Llega el verano y las temperaturas se hacen sentir. En consecuencia las familias comienzan a climatizar los hogares, pero también hay que cuidar los consumos y los bolsillos de los incrementos de la factura de luz.

En esa línea, mantener el aire acondicionado es fundamental para que enfríe más, y se gaste menos.

Como primer punto, es fundamental verificar el funcionamiento del sistema, antes de que lleguen las temperaturas más altas para no hacer grandes gastos a último momento.

La limpieza y los cambios de filtro son importantes ¿Cómo hacerlo? hay que abrir las cubierta frontal de la unidad interior del aparato. Lo mejor es consultar las instrucciones del fabricante.

La limpieza exterior del equipo también es necesaria, y se puede quitar el polvo de las rejillas externas con un aspirador, un cepillo suave o una brocha blanda.

Otro de los consejos es revisar que la unidad no esté bloqueada, porque si el condensador no tiene suficiente espacio para que el aire caliente y expulsa pueda salir sin obstáculos, el mismo se puede bloquear.

Otro aspecto, es revisar el nivel de gas, ya que por este motivo, el aire suele enfriarse menos de lo que debería, o de repente empieza a gotear en el interior del hogar.

Todos estos cuidados son importantes para mantener la vida útil del equipo, evitando que se generen gastos irreversibles, provocando un gasto al bolsillo.