martes 30 de diciembre de 2025
REPERFILAR
OLA DE CALOR

Calor extremo en gran parte del país: ¿Cuándo llega el alivio?

Una intensa ola de calor mantiene bajo temperaturas extremas al centro del país, con la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia como las zonas más afectadas.

Calor extremo en gran parte del país: ¿Cuándo llega el alivio?
Calor extremo en gran parte del país: ¿Cuándo llega el alivio? | reperfilar.

En el marco de un fenómeno de calor extremo que recorre el ancho y largo del país, sobre todo en el centro del país, Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia como las zonas más afectadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en CABA hay alerta color naranja y se esperan máximas de hasta 39°. ¿Cuándo llegará el alivio? Se esperan algunas lluvias para el 31 de diciembre.

A diferencia de lo que suele suponerse, el norte argentino no registró los valores más altos: por ejemplo, en Jujuy la temperatura máxima alcanzó los 28,4 grados, muy por debajo de lo ocurrido en el área central.

¿Dónde hay alerta amarilla por temperaturas extremas?

  • Buenos Aires: centro y noroeste.
  • La Pampa: centro y este de la provincia.
  • Neuquén: zona noroeste.
  • Mendoza: sureste de la provincia.
  • Córdoba: zona sur, centro y noreste de la provincia.
  • Entre Ríos: sureste, centro y zona oeste de la provincia.

Especialistas explican que el fenómeno responde a una masa de aire calurosa que permanece “estacionada” sobre el centro del país, funcionando como una verdadera caldera. A diferencia de otros eventos, el calor no se desplaza rápidamente hacia el océano.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
También te puede interesar
En esta Nota