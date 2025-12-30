Calor extremo en gran parte del país: ¿Cuándo llega el alivio?

En el marco de un fenómeno de calor extremo que recorre el ancho y largo del país, sobre todo en el centro del país, Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia como las zonas más afectadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en CABA hay alerta color naranja y se esperan máximas de hasta 39°. ¿Cuándo llegará el alivio? Se esperan algunas lluvias para el 31 de diciembre.

A diferencia de lo que suele suponerse, el norte argentino no registró los valores más altos: por ejemplo, en Jujuy la temperatura máxima alcanzó los 28,4 grados, muy por debajo de lo ocurrido en el área central.

¿Dónde hay alerta amarilla por temperaturas extremas?

Buenos Aires: centro y noroeste.

centro y noroeste. La Pampa: centro y este de la provincia.

centro y este de la provincia. Neuquén: zona noroeste.

zona noroeste. Mendoza: sureste de la provincia.

sureste de la provincia. Córdoba: zona sur, centro y noreste de la provincia.

zona sur, centro y noreste de la provincia. Entre Ríos: sureste, centro y zona oeste de la provincia.

Especialistas explican que el fenómeno responde a una masa de aire calurosa que permanece “estacionada” sobre el centro del país, funcionando como una verdadera caldera. A diferencia de otros eventos, el calor no se desplaza rápidamente hacia el océano.