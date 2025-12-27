Prevén ola de calor en AMBA para los últimos días del año

Luego de un inicio de semana signado por el calor húmedo y tormentas aisladas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó una breve tregua meteorológica. El frente frío que ingresó durante la medianoche de Navidad logró estabilizar las condiciones, pero los modelos meteorológicos ya advierten sobre la llegada de la primera gran ola de calor de la temporada antes del brindis de Año Nuevo.

Aunque el calor volvió a sentirse durante las últimas horas, en especial ayer, se prevé que un nuevo frente frío interrumpa temporalmente el ascenso térmico este domingo 28. Con la rotación del viento hacia el sector este, el AMBA experimentará una jornada de alivio con cielos parcialmente nublados y una temperatura máxima que no superará los 31 °C.

Sin embargo, este respiro será de corta duración. A partir del lunes, la configuración atmosférica cambiará drásticamente, abriendo paso a una masa de aire tropical que se instalará sobre la región central del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Infernal cierre del año. A partir del lunes 29, el viento rotará al noreste y se intensificará desde el norte/noroeste durante las últimas 48 horas del año. Este fenómeno provocará un incremento sostenido de la temperatura y la humedad, según informó el medio especializado, Meteored.

Temperaturas mínimas: Se mantendrán elevadas, oscilando entre los 23 °C y 26 °C, lo que dificultará el enfriamiento nocturno de los hogares.

Temperaturas máximas: El termómetro escalará rápidamente, con registros previstos de entre 31 °C y 37 °C. Según se espera, el domingo la marca llegará a 31º C; el lunes a los 34º C, y el martes a los 35º C.

Pico de calor: El miércoles 31 de diciembre se perfila como la jornada más agobiante, con condiciones climáticas extremas para quienes preparan los festejos al aire libre. En este caso, el pico llegaría a los 37º C.

Recomendaciones. Ante la persistencia de temperaturas elevadas, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de mantenerse hidratado, evitar la exposición solar entre las 10 y las 17 y priorizar el consumo de alimentos frescos. Asimismo, se recomienda un uso responsable de la energía eléctrica ante el previsible aumento en la demanda por equipos de refrigeración.