El pronóstico anticipa días de playa y calor extremo

Los turistas y residentes de la Costa Atlántica recibieron la mejor noticia para despedir el año: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana de playa ideal, con temperaturas en ascenso y ausencia total de precipitaciones para los próximos días.

Tanto para este sábado 27 como para mañana se esperan jornadas marcadas por el sol y vientos leves, lo que permitirá disfrutar del mar sin las clásicas ráfagas molestas de la zona.

La tendencia de buen tiempo se mantendrá firme no solo durante el fin de semana, sino también en el arranque del 2026.

Para hoy se espera en La Feliz un día muy caluroso, con una temperatura mínima que no bajará de los 20° C, ideal para quienes disfrutan de las caminatas nocturnas por la costa.

Mientras que para mañana, el último fin de semana de 2025 cerrará a pleno sol, con marcas térmicas que oscilarán entre los 15° C y los 29 ° C.

Aunque el fin de semana será caluroso, el verdadero “golpe de calor” se sentirá a comienzos de la próxima semana.

En este sentido, y de acuerdo al reporte oficial, el martes 30 de diciembre será el día más caluroso del período, con una máxima que alcanzará los 35° C.

Esta ola de calor podría ser la primera oficial de la temporada 2025/2026. Luego de este fenómeno climático, se espera un alivio a partir del 1º de enero de 2026, con un notable descenso de las temperaturas que pondría fin a esta ola de calor a tan solo tres días de su inicio.

Mesa afuera. Para quienes están planificando la cena de Fin de Año, las noticias son alentadoras. Tanto el 31 de diciembre como el 1° de enero se mantendrán las condiciones de buen tiempo. Hasta el momento, no hay probabilidades de lluvias, lo que permitiría cumplir con la tradición de armar la mesa al aire libre para recibir el nuevo año.

Las autoridades recomiendan a los veraneantes mantener una hidratación constante y utilizar protector solar, porque el índice de radiación UV se mantendrá en niveles extremos durante las horas centrales del día.