El hospital de odontología de la UBA seguirá atendiendo durante el verano

En un esfuerzo por atender la creciente demanda y mitigar los efectos de la crisis del sistema de cobertura en odontología, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires mantendrá sus puertas abiertas durante los meses de enero y febrero.

Con esta medida busca responder a la crisis del sistema médico-odontológico, garantizando atención clínica y ampliando los servicios para evitar el colapso habitual del mes de marzo.

Se realizarán tratamientos de baja, mediana y alta complejidad: desde un arreglo de caries, tratamientos de conducto y coronas hasta prótesis e implantes, como así también extracciones.

A partir del lunes 5 de enero, se llevarán a cabo atenciones clínicas en turnos mañana, tarde y noche en 300 equipos que la Facultad pondrá a disposición en simultáneo. Más de 500 docentes y profesionales realizarán todo tipo de tratamientos a los mismos valores que en enero de 2025.

Los aranceles no han sufrido modificaciones, con el objetivo de continuar ofreciendo un servicio de calidad pero accesible

La atención no requiere turno previo, y el ingreso de los pacientes se realizará exclusivamente por la guardia, desde donde serán derivados a una de las cinco clínicas que estarán en funcionamiento.

Esta iniciativa busca no solo garantizar la continuidad de los tratamientos, sino también descongestionar el flujo de pacientes que se incrementa significativamente en marzo.