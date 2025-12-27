Con la llegada de las elevadas temperaturas y el calor extremo, la alimentación cumple un rol clave para prevenir el cansancio, la deshidratación y los golpes de calor. Optar por comidas frescas, livianas y con alto contenido de agua no solo mejora el bienestar general, sino que también ayuda a regular la temperatura corporal.

Según Sergio Auger, Director General de Hospitales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, “la alimentación también es fundamental para mantener el cuerpo en condiciones, especialmente en niños y adultos mayores”. En ese sentido, el especialista recomendó una serie de alimentos ideales para consumir durante los días de mucho calor.

Qué comer para combatir el calor

Ante las altas temperaturas, los alimentos pueden convertirse en aliados o enemigos del organismo. Por eso, es clave elegir opciones que ayuden a hidratarse y reponer nutrientes.

Frutas

Las frutas son ricas en vitaminas, minerales y agua, por lo que resultan ideales para reponer los líquidos y sales que el cuerpo pierde durante el calor. Además, aportan azúcares naturales que ayudan a recuperar la energía. Son una excelente alternativa como postre, desayuno o merienda. Las más recomendadas son:

Durazno y naranja (87% de agua)

Sandía y melón (92% de agua)

Uva (80% de agua)

Ciruela (86% de agua)

Verduras

Al igual que las frutas, las verduras contribuyen a reponer agua y minerales que se pierden a través de la transpiración, especialmente en jornadas donde el calor es intenso. Entre las más hidratantes se destacan:

Tomate (94% de agua)

Lechuga (95% de agua)

Cereales integrales

Los cereales integrales son considerados alimentos inteligentes por su completo perfil nutricional. Son ricos en fibra, bajos en azúcares y sodio, favorecen la digestión, ayudan a controlar el peso y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Entre ellos se encuentran:

Avena

Centeno

Arroz integral

Quinoa

Maíz

Trigo entero

Alimentos que conviene evitar

El informe también advierte que, durante los días de calor intenso, es recomendable evitar ciertos alimentos, ya que pueden resultar pesados y perjudicar el estómago:

Amasados de pastelería

Fiambres

Embutidos

Frituras

