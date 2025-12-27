Un verano de pocos estrenos y precios altos

En este mes ya empiezan a levantarse los telones en varias ciudades argentinas. Este año los productores eligieron apostar por los éxitos asegurados y trasladarlos. Son muy pocos los estrenos y muchos los intérpretes que aceptaron seguir trabajando en el verano. El valor de las entradas será a partir de los $ 35 mil a excepción de las salas oficiales que este verano presentarán espectáculos desde $ 20 mil e incluso menos para jubilados.

Uno de los primeros estrenos en la Ciudad de Buenos Aires será la comedia Vamo’lo pibes con Grimau, Laport, Santoro y Lavié desde el 2 de enero en el Multiteatro. Ese mismo día en la otra sala se conocerá El divorcio del año de Mariela Asensio y José María Muscari con Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdes, Ernestina País y Rocío Igarzábal. Se sumará el 7 de enero La función que sale mal con Reinhold, Díaz, Villarreal, Breitman y entre otros.

El 8 se conocerá la comedia musical Company protagonizada y dirigida por Fer Dente con un elenco encabezado por Alejandra Radano, en El Nacional con orquesta en vivo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El 16 de enero se verá Papá para siempre en el Liceo con Campi y La Chepi, encabezando el elenco. Se estrenará Las que gritan con Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro, en el Metropolitan, desde el 10 de enero.

Se repondrán propuestas muy exitosas como Rocky, creación de Nicolás Vázquez desde el 15 de enero en el Lola Membrives. Hará lo mismo Cuestión de género desde el 3 de enero en el Metropolitan con Moria Casán y Jorge Marrale. Druk el 8 de enero en el mismo teatro con Osky Guzmán, Carlos Portaluppi, Pablo Echarri y Juan Gil Navarro, con dirección de Javier Daulte. Es Gil Navarro quien dice: “Es un privilegio volver, sobre fines de febrero cumplimos un año de hacer esta obra tan bella y con un equipo tan amable. Contar una historia de amistad y de resiliencia en este momento en el que el mundo se está cayendo me parece un privilegio enorme”. En la otra sala del Metropolitan también retorna Tirria con Capusotto, Spregelburd, Politti y elenco, desde el 6 de enero también en el Metropolitan.

Otro éxito asegurado es Salud, Moldavsky y amor, desde el 8 en el Apolo. Se mudarán de escenario Las hijas, con Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, desde el 15 en La Plaza. Vuelven allí, en La Plaza Quién es el jefe desde el 21 de enero, con Peretti y D’Elía. Mientras que el 8 retorna el musical El funeral de los objetos, sólo los jueves a las 22.

A último momento y por motivos de salud se quedan en Buenos Aires Luis Brandoni y Soledad Silveyra quienes seguirán con la comedia Quién es quién, ahora en el Multitabarís. En el otro escenario del teatro estará el musical Cuando Frank conoció a Carlitos desde el 7 de enero.

Se lo podrá ver a Luis Machín desde el 3 de enero en Relatividad junto a Gabriela Toscano y Catherine Biquard y también en La última sesión de Freud junto a Javier Lorenzo, ambos en El Picadero.

Será el primer verano en el que los teatros oficiales presenten obras. El primero será el Cervantes con Los días perfectos con Leonardo Sbaraglia, desde el 9 de enero. En febrero se repondrá La revista del Cervantes y El retrato punzó, es su autor y director, Damián Dreizik quien subraya: “Volvemos desde el 5 de febrero hasta el 5 de marzo. Es muy gratificante presentar esta obra que para mí fue reveladora en muchos sentidos. Es un lujo estar en el Salón Dorado y seguir profundizando en esta propuesta histórica delirante”.

También en febrero el Complejo Teatral Buenos Aires repondrá sus últimos espectáculos, en el San Martín La gaviota, con dirección de Szuchmacher, Baco polaco de Kartun en el Sarmiento y en el Alvear Los pilares de la sociedad con un numeroso elenco donde está Eleonora Wesler, ella dice: “Fundamentalmente para mí hacer teatro siempre es una fiesta. Es donde me siento más plena y particularmente con esta obra que es un éxito. La gente la recibió y fue funcionando el boca a boca. El proceso fue hermoso con mi querido director Jorge Suárez, codirigiendo con Eduardo Gondel. Somos dieciséis en el elenco y estaremos hasta mitad de marzo.”

Hay que subrayar que desde el 12 al 22 de febrero se realizará el 14º Festival Internacional de teatro en Timbre 4, conocido como TABA. Como es habitual contará con invitados extranjeros y las entradas serán a la gorra.

MAR DEL PLATA. En la Ciudad Feliz apostaron a los éxitos porteños. Desde el 26 de diciembre se da La cena de los tontos con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, entre otros, en el Neptuno. También reestrenaron Pretty Woman, en el Teatro Mar del Plata siempre con Florencia Peña y Juan Ingaramo como protagonistas.

Llega El secreto con Ana María Picchio, Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari e irán al teatro A-tlas, desde el 2 de enero. Hará temporada el unipersonal Chanta con Agustín “Rada” Aristarán, desde el 22 de enero en el Lido.

Estará Made in Lanús en el Atlas con algún cambio en su elenco, entró Vanesa González y continúan Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Peloni. Es Malena Solda la que confiesa: “Para mí es una emoción muy grande poder llevarla a Mar del Plata, sobre todo porque este verano se cumplen cuarenta años de su estreno allí. Nos dirige Luis Brandoni y también es un orgullo, un plus de emoción porque es parte de la historia fundamental. Creo que el público va a agradecer esta propuesta diferente a otras que van a estar en la temporada. Como dice Brandoni, es un canto de amor a la Argentina y en un momento tan sensible del país, todo el mundo lo agradece. Tuvimos la posibilidad en el 2025 de recorrer muchas provincias, no importa dónde vivan, se emocionan de la misma manera porque toca un gen que es argentino y absolutamente genuino”.

Yanya con Paulo Brunetti pasa a la sala Cuatro elementos. Mientras que Toc Toc irá al Bristol con un elenco encabezado por Ernesto Claudio y Diego Pérez, desde el 2 de enero. Desde el 18 de diciembre hasta el 5 de abril se podrá ver la experiencia inmersiva Love up!, en el NH Gran Hotel Provincial de lunes a viernes de 14 a 22, con precios que van desde $ 12 mil y ofrecerán pack familiares.

El Auditorium tendrá una programación importante con El debate, Elena Roger en Concierto, Relatividad, Molly Bloom con Cristina Banegas, Quiero decir te amor, La vida extraordinaria, Prima Face con Julieta Zylberberg y Quien sea llega tarde, con plateas de $ 24 mil.

VILLA CARLOS PAZ. En el Candilejas I se estrenará Suspendan la boda. La magia continúa, con Nazarena Vélez, Roly Serrano, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y elenco. Por primera vez irá El cuarto de Verónica, con Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lazare, en el Candilejas II. Es Kutika quien asegura: “Vamos por la décima temporada. Hicimos tres en Mar del Plata y ésta será la primera en la Sierra. Es una propuesta de terror, si se quiere un thriller psicológico y esperamos que el público la disfrute, los sorprenda y los haga saltar de la butaca, porque tiene mucho suspenso. Es todo un desafío porque sabemos que en Córdoba gusta mucho la comedia, pero también nos comentaron que querían ampliar y llevar distintos géneros”.

Habrá estrenos como Marce Iripino, en el Teatro Zorba y Mestiza en el Espacio Mónaco. También Corto-circuito, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio en el Teatro del Lago. Se sumará Ni media palabra, con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez en el Holiday I y Es complicado, con Claribel Medina y Pablo Alarcón, en el Holiday II.