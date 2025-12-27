“Ofrecemos la posibilidad de ser niños por un rato”

Vox Popurri estrenó su Reel navideño y volvió a mostrar ese universo propio que combina humor, música y una sensibilidad capaz de conectar con públicos diversos. Mientras el video circula en redes, el trío se prepara para debutar en la temporada teatral de verano de Mar del Plata el domingo 4 de enero, en la sala Melany del complejo Roxy-City-Melany.

Integrado por Judith Morales, Tamara Prato y Camila Suero, el grupo nació en Mar del Plata y desde allí construyó un proyecto que hoy convive entre el escenario y las plataformas digitales. En diálogo con PERFIL, Suero habla del regreso a su ciudad, del lugar del juego en la creación artística, del crecimiento del equipo y del desafío de hacer temporada en una plaza con muchísima oferta.

—Volver a hacer temporada en Mar del Plata tiene un peso particular para ustedes. ¿Qué significa ese regreso?

—Para nosotras estar en Mar del Plata es siempre una alegría inmensa, porque somos marplatenses y porque es la ciudad que nos dio tanto, nos formó y vio nacer este proyecto que hoy también busca expandir sus horizontes y llegar a otras ciudades. Hacer temporada acá no es solo una alegría para quienes vivimos en la ciudad, sino también para la gente de todo el país que viene en verano. Es una ciudad que invita a celebrar el verano y el teatro, y por eso estamos muy felices.

—El juego aparece como una idea central en Vox Popurri. ¿Es algo buscado?

—Ese equilibrio es algo que buscamos conscientemente tanto al producir el espectáculo como los contenidos para redes. El juego forma parte de cualquier acto artístico. Si no nos animamos a jugar, nos perdemos una parte fundamental de la expresión. Nuestro show es una invitación a volver a ser niños, a compartir el código de la imaginación y de lo posible. Desde ese lugar el juego siempre está habilitado.

—Ese código parece llegar a públicos muy distintos.

—Intentamos que lo que hacemos sea lo más abierto posible. Por eso nuestro humor tiene cierta inocencia, que es lo que a nosotras nos divierte hacer. Nos encanta que lo pueda disfrutar un niño y una persona adulta de la misma manera. El proyecto invita y acerca a públicos diversos, y ese es nuestro objetivo. Uno de los grandes desafíos es hacer un espectáculo donde la música, que siempre es protagonista, pueda invitar a otros lenguajes artísticos. Hoy la propuesta tiene mucho de teatral, de danza, de lo coreográfico y lo audiovisual. Como nuestra formación principal es la música, incorporar estos elementos fue un desafío, pero fue posible gracias a la expansión del equipo. Se sumaron personas muy valiosas que hoy son parte indisociable del proyecto y que llevaron el trabajo a otro nivel.

—Las redes sociales tuvieron un desarrollo inesperado para el grupo.

—Fue una sorpresa. Empezamos subiendo contenido para promocionar funciones y mostrar lo que hacíamos, y se convirtió en algo con identidad propia. Mucha gente hoy nos conoce más por las redes que por el teatro, y eso es maravilloso. En ese proceso fuimos encontrando un formato adaptado a la virtualidad, con otras reglas y posibilidades, y ahí también se terminó de definir la identidad del grupo.

—En un verano con tanta oferta, ¿qué creen que distingue a Vox Popurri?

—En Mar del Plata hay muchísima oferta, pero lo que ofrecemos está hecho con mucha pasión. Invitamos al público a la posibilidad de ser niños por un rato, con un humor absurdo e inocente, reversiones de canciones que todos conocemos y también canciones nuevas, porque componemos nuestro propio material. Es una invitación a disfrutar de la música, del teatro y a celebrar la vida, la infancia y el estar juntos.

Crear en equipo, crecer en conjunto

J.M.D.

—Las tres vienen de formaciones distintas. ¿Cómo se integra esa diversidad?

—Las tres tenemos formaciones diversas, fundamentalmente en la música, y nos conocemos de haber compartido proyectos previos en Mar del Plata. Así nos cruzamos, nos hicimos amigas y decidimos armar algo vinculado a lo vocal y al humor. A eso se suma el equipo que no se ve en escena, pero que forma parte de todo lo que hacemos, y que también aporta desde lugares muy distintos. La verdad que es un gran aprendizaje ver cómo cuando uno trabaja en equipo se puede potenciar lo mejor de cada uno. Cada integrante aporta sus habilidades y talentos, como diamantes que se combinan para lograr un resultado más grande que la suma de sus partes.

—¿Qué aprendizaje les dejó ese trabajo colectivo?

—Vox Popurri nos enseñó el valor de crear con otros, sin egos, sin que importe quién destaque más, sino que el todo esté buenísimo. Aprendimos que cuando cada uno puede aportar lo mejor de sí al servicio de un objetivo común, los resultados son muchísimo más poderosos que trabajar solo. Además, trabajar en equipo nos desafía constantemente a escuchar, coordinar y respetar los tiempos de cada uno, lo que mejora también la comunicación y fortalece la amistad que nos une.

—¿Cómo se refleja esa dinámica en el escenario y en las redes?

—El trabajo colectivo se ve en todo: en la música, en los visuales, en la escenografía, en la coordinación de los shows y en la manera en que presentamos los reels en redes.