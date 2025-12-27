Un viaje al Delta a bordo de la imaginación infantil

Cada sábado, con el bolso cargado de papeles y lápices tomaba el tren al que cariñosamente le decíamos “la chanchita” que va de la estación Temperley hasta Haedo, para entrar en el taller de gran Aberto Breccia.

En aquel entonces no me imaginé que las historietas que yo terminaría dibujando años más tarde estarían destinadas a un público tan exigente, desprejuiciado e inteligente como lo son las infancias. Y no es una exageración. El público adulto puede perdonar o fingir interés por cortesía; los niños y niñas, no.

Pero, antes de llegar a ese punto, pasó un tiempo considerable; mucha agua corrió bajo el puente. Me recibí de licenciada en artes plásticas en la Universidad Nacional de La Plata y descubrí la animación, y así me di cuenta que podía unir lo que me encantaba, el cine, la pintura y la literatura. Después de seis películas de animación y muchos cortometrajes llega la vuelta al primer amor, la historieta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Expedición carpincho es el fruto de ese retorno. Es mi primer libro y cuenta la historia de una nena aventurera.

Todo comienza con una pregunta: “¿Qué es ese bicho?” pregunta Margarita a su amiga Juliana.

Juliana, orgullosa, le muestra el dibujo estampado en su mochila y aclara: –No es un bicho, es un carpincho.”

Y así, con esa simple charla antes de entrar a la escuela, se destapa una olla de curiosidad incontenible. Margarita vive con su papá y quiere conocer a los carpinchos, no le alcanza con la información que recolectó tanto en la escuela como en el celular, todo eso le sabe a poco. Siguiendo su investigación llega a una conclusión; para conocerlos debe ir a su habitad natural, el Delta del Paraná.

Su papá accede a llevarla al Tigre y entre los dos comienzan un viaje a través de una flora y una fauna, llenos de colores vibrantes y formas nuevas que la ciudad no ofrece. Suben a una de esas clásicas “lanchas colectivo” de madera y ven pasar casas que parecen tener patas –los pilotes– para que el agua no las alcance cuando el río marrón, decide crecer.

Pero hay un problema, los carpinchos no se dejan ver, ¿será que son invisibles?

Tal vez con el deseo no alcanza y hay que ejercitar la paciencia para dar lugar a que la naturaleza se manifieste a su propio ritmo.

Expedición carpincho esta planteado como un viaje, por eso, el objeto-libro está construido en forma de fuelle (o acordeón), que se puede desplegar y tiene 2 metros y medio de largo convirtiéndose en un río de papel. El impecable diseño estuvo a cargo de Maximiliano Gunars Grinfelds, director de arte de la editorial. La experiencia no termina en el papel, en la última página hay un código QR que funciona como un portal, al escanearlo podemos ver la historieta animada, los dibujos cobran vida dando al relato otra dimensión sensorial y cerrando el círculo con mi faceta de animadora. Hay mariposas que vuelan de viñeta en viñeta y también carpinchos que se tiran de “bomba” en una pileta.

Dentro de esta opción digital aparece también el narrador de LSA (lenguaje de señas Argentina) a cargo de Emiliano Orbe, un talentoso narrador de Mar del Plata.

Un punto fundamental para que el libro tomara esta forma tan cuidada fue el enorme compromiso humano y artístico de Gabriela Lima Chaparro, directora de Boris Ediciones. Ella lidera la primera y única editorial que incorpora la Lengua de Señas Argentina (LSA) como segunda lengua en sus publicaciones.

Expedición Carpincho fue presentado en la Feria del Libro y seleccionado como mejor libro interactivo en el Festival de cine para infancias Ojo de Pescado de Chile. Esperamos seguir un recorrido vibrante entre lectores que ya lo han leído para que compartan su experiencia, y con nuevos lectores que esperamos encontrar a lo largo de esta expedición. Porque, al final del día, este libro es un hermoso camino a recorrer juntos, un viaje al Delta y a la imaginación donde todos están invitados a subir al bote.

*Directora, autora e historietista