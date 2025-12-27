El clima para este sábado se presentará con temperaturas marcadamente elevadas y condiciones inestables en gran parte del país. En la región central, se espera una mañana con posibles precipitaciones que darán paso a una tarde calurosa, mientras que el norte y la zona cordillerana enfrentarán fenómenos meteorológicos de variada intensidad. Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución ante el impacto de las altas temperaturas y las ráfagas.

Cómo estará el clima en el AMBA

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se prevé una temperatura mínima de 25 grados y una máxima que alcanzará los 35 grados durante la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe una probabilidad de tormentas aisladas o lluvias débiles estimada entre un 10% y 40% durante la mañana. El cielo alternará entre períodos parcialmente nublados y claros, manteniendo una elevada sensación térmica.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario será similar, con temperaturas sofocantes antes de un mejoramiento gradual hacia la noche. En ciudades como La Plata, se espera una máxima de 32 grados, mientras que en el interior bonaerense los valores térmicos podrían ser superiores. Los vientos soplarán con intensidad moderada desde el sector sur, lo que favorecerá un leve alivio y el descenso de la temperatura.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, provincias como Misiones y Formosa registrarán temperaturas máximas de hasta 34 grados con nubosidad variable y condiciones de alta humedad. El organismo oficial emitió alertas por tormentas de variada intensidad en Rosario y el centro de Santa Fe, donde se estiman acumulados de lluvia entre 20 y 60 milímetros. Estos fenómenos podrían estar acompañados de ráfagas de viento cercanas a los 70 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo y la Patagonia, se mantiene la inestabilidad con alertas amarillas por vientos fuertes en Mendoza, La Pampa y Neuquén. En Mendoza, la máxima rondará los 31 grados tras una mínima de 23 grados, con presencia de viento Zonda en la zona de Malargüe. Por su parte, el Noroeste Argentino experimentará tormentas aisladas, especialmente en las zonas cordilleranas de San Juan, donde se prevé actividad eléctrica frecuente.

Pronóstico extendido

Para el domingo 28 de diciembre, se proyecta un cierre de fin de semana con tiempo más estable y una leve disminución en las marcas térmicas máximas. En la Capital Federal, la mínima será de 22 grados y la máxima de 32 grados, sin previsiones de lluvias significativas. En el litoral y el norte del país, persistirá la nubosidad variable con posibilidad de chaparrones aislados y temperaturas que continuarán siendo cálidas.

Hacia el inicio de la próxima semana, el pronóstico indica el comienzo de una ola de calor que afectará gran parte del territorio nacional hasta fin de año. El lunes 29 de diciembre, los vientos rotarán al sector norte, impulsando las temperaturas máximas por encima de los 37 grados en el AMBA y el interior bonaerense. Se espera que el miércoles 31 sea la jornada más calurosa, con registros que podrían rozar los 40 grados.