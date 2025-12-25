Para este jueves 25 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de Navidad con condiciones más estables en la región central tras las lluvias de Nochebuena. La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores experimentarán un leve descenso térmico, con nubosidad variable pero sin probabilidades significativas de precipitaciones, mientras que el extremo norte del país continuará bajo la influencia de sistemas de tormentas aisladas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 25 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una temperatura mínima de 20 °C y una máxima que alcanzará los 29 °C. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, tendiendo a despejarse parcialmente hacia la tarde y la noche. Los vientos soplarán leves desde el sector este y noreste, entre 7 y 22 kilómetros por hora, ofreciendo un clima agradable para las celebraciones familiares.

Clima jueves 25 de diciembre

En el interior de la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con temperaturas máximas cercanas a los 30 °C en localidades del norte provincial. Para la zona costera, como Mar del Plata, el organismo oficial prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 27 °C, con vientos que podrían registrar ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noreste. No se estiman chaparrones en Capital Federal ni en el territorio bonaerense.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, provincias como Formosa, Chaco y Corrientes mantendrán una alta inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tormentas aisladas y máximas de 35 °C, con probabilidades de lluvia de hasta el 10%. En la región de Cuyo, específicamente en San Luis y Mendoza, el tiempo se estabilizará con cielos parcialmente nublados y marcas térmicas que oscilarán entre los 22 °C de mínima y los 34 °C de máxima.

Hacia la Patagonia, la jornada de Navidad se presentará con temperaturas más frescas y presencia de viento intenso. En Chubut, se estima una mínima de 13 °C y una máxima de 25 °C, con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 50 km/h. En la zona central del país, como Córdoba y Entre Ríos, el cielo permanecerá mayormente nublado con temperaturas máximas de 25 °C y 35 °C respectivamente, sin riesgos de lluvias severas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 26 de diciembre, se espera que las condiciones de buen tiempo se consoliden en la franja central del país. Las temperaturas en Buenos Aires comenzarán un nuevo ascenso gradual, con máximas que podrían superar los 32 °C. No obstante, la región del NOA y el NEA continuarán bajo vigilancia meteorológica debido a la acumulación de precipitaciones que podrían dejar valores significativos de lluvia en cortos períodos de tiempo.

Durante el fin de semana posterior a la Navidad, la estabilidad climática predominará en la mayoría de las provincias, aunque con un incremento en la humedad ambiente. Se recomienda a la población mantener la hidratación y evitar la exposición solar prolongada en horas centrales, ya que el índice UV se mantendrá en niveles elevados. Hacia el cierre de diciembre, se prevé el regreso de frentes fríos que podrían generar nuevas tormentas.