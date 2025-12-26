Comienza la cosecha de girasol: “Tenemos rindes muy por encima de la media histórica”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E el inicio formal de la cosecha de girasol, el cual presenta un escenario climático cada vez más determinante para los cultivos de verano, y trazó un panorama sobre el estado productivo y comercial de los principales cultivos de Argentina.

Sobre el girasol, Germán Iturriza confirmó que, “se da oficialmente comenzada la cosecha de girasol”, y precisó que el avance alcanza “5% de avance a nivel nacional, casi un 30% de avance en lo que es la zona que está tomando bastante protagonismo en las últimas dos campañas”.

Se estiman rindes históricos para la cosecha de girasol

En ese sentido, subrayó que los primeros resultados son muy alentadores: “Los primeros informes, está viendo que tenemos rindes muy por encima de la media histórica en Chaco, en el norte de Santa Fe”. En cuanto a los productores, mencionó que están “muy contentos con este rinde que está observando”.

Iturriza explicó que el buen desempeño responde a un combo de factores, entre ellos las lluvias acumuladas desde el invierno y la rusticidad propia del cultivo. “Al girasol le encanta esta situación de cierto estrés, si todo le sienta bien, es un cultivo rústico”, afirmó, y agregó que en estos primeros lotes se observan “30-40% por encima de la media” en términos de rendimiento. De cara a la producción total, anticipó un escenario histórico: “Podemos hablar de un piso de 5.300.000, 5.500.000 y una como excelente campaña, 6.000.000 de toneladas, rompiendo todos los relojes”.

Cuánto debería costar el girasol en el mercado local

En cuanto a precios, señaló que hoy el girasol se paga alrededor de “350 dólares”, aunque advirtió que, por capacidad teórica de pago, “tendría que rondar los 400 dólares, y no está pasando esto en el mercado local”. Según explicó, la menor convalidación de precios responde a que “ya están comprados cerca de un millón de toneladas” por parte de la industria y a la expectativa de una gran cosecha.

El foco de preocupación aparece en el maíz temprano. El entrevistado remarcó que el cultivo atraviesa su período crítico y que los pronósticos no son homogéneos. “Estamos en presencia en el momento de tensión hídrica”, alertó, y detalló que los modelos muestran “concentración de lluvias en el centro norte del país y déficit de lluvias en el centro sur del país”.

De mantenerse esta tendencia, advirtió que algunos lotes podrían no alcanzar su potencial: “Probablemente reciba una atmósfera, desde la atmósfera esté recibiendo una señal de estrés y no logre tener una performance acorde”.