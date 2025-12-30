El martes 30 de diciembre se presentará con condiciones de tiempo estable y un marcado ascenso térmico en gran parte del territorio nacional. En la región central, las temperaturas superarán los 35 grados bajo un cielo con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvias significativas. Las autoridades mantienen vigentes alertas por calor extremo, recomendando especial cuidado para los grupos de riesgo ante la persistencia de los valores elevados.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 30 de diciembre

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada sofocante con una temperatura mínima de 26°C y una máxima que llegará a los 37°C. El cielo permanecerá algo nublado por la mañana y parcialmente nublado durante la tarde. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los vientos serán moderados del sector noroeste, con velocidades estimadas entre 13 y 31 kilómetros por hora.

Clima martes 30 de noviembre

Para la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con registros térmicos elevados en diversas localidades. En La Plata, se estima una mínima de 22°C y una máxima de 36°C, mientras que en Mar del Plata la temperatura oscilará entre los 17°C y los 32°C. No se prevén precipitaciones en el área metropolitana, aunque la humedad promedio se mantendrá cercana al 64%, aumentando la sensación de incomodidad.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte y centro de Argentina, el calor será el protagonista absoluto del martes. En provincias como San Luis, se anticipa una jornada inestable con cielo parcialmente nublado y máximas de 33°C, con probabilidad de tormentas aisladas. En otras regiones del Litoral, como en Posadas, el pronóstico indica condiciones de nubosidad variable con posibles chaparrones y una temperatura máxima que se ubicará en torno a los 28°C.

Hacia el norte del país, se esperan picos de temperatura que podrían superar los 38°C en zonas de Formosa y Santiago del Estero. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene niveles de alerta amarilla para varias provincias debido a que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como chicos, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas" (Servicio Meteorológico Nacional, Sistema de Alerta Temprana, 2025).

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El miércoles 31 de diciembre será el día más caluroso de la semana en la zona central, con una máxima prevista de 38°C en la Capital Federal y alrededores. El cielo estará algo nublado y los vientos rotarán levemente al oeste, manteniendo el ambiente muy seco. Se recomienda extremar los cuidados por la exposición al sol, dado que el índice UV se mantendrá en niveles considerados muy altos.

El inicio del 2026 traerá un alivio térmico significativo gracias al ingreso de un frente de aire frío desde el sudeste. El jueves 1 de enero se espera un marcado descenso de la temperatura en la Provincia de Buenos Aires, con una mínima de 19°C y una máxima de 30°C. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, disipando la ola de calor de los días previos.