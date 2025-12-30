Javier Milei mantendrá congelado su sueldo, pero aumentará el de sus funcionarios

El presidente Javier Milei negó que fuera a aumentarse el sueldo luego de que una nota periodística asegurara que este martes firmaría la orden con el incremento de sus ingresos y de los funcionarios de su Gobierno.

De la misma manera, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni sostuvo que “es absolutamente falso” el contenido publicado en La Nación y señaló que el presidente “lo instruyó” para que “su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida”.

Tras la respuesta de Milei y Adorni, la periodista que escribió la nota, Cecilia Devanna, aseguró que la información le había sido aportada por una alta fuente de Casa Rosada y rectificó que el presidente no aumentará sus haberes pero confirmó que sí subirá el de los funcionarios.

“Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios desde que asumió el poder en diciembre de 2023. Y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por lo desactualizados que fueron quedando sus sueldos”, detalló Devanna.

En la actualidad, el sueldo bruto de Milei es de $4.066.018 mientras que el de los ministros es de $ 3.584.006,00, el de los secretarios de $ 3.282.709,47 y los subsecretarios $2.981.513,49. En tanto que el Salario Mínimo Vital y Móvil en diciembre fue de $334.800.

“Es tremendo el modo en que muchos de los periodistas mienten de modo descarado todo el tiempo. El periodismo político cada día se parece más al de los chimenteros. Al menos los segundos no pretenden ser considerados como serios”, publicó Milei en sus redes a la vez que compartió el titular del mencionado medio.

Por su parte, Adorni habló de la "degradación crónica del periodismo". Luego del cuestionamiento del presidente, La Nación corrigió el título y afirmó que “Milei firma un aumento de salarios en el Gobierno, pero desmintió que vaya a subirse el suyo”.

