Enero 2026 asoma con 7 aumentos confirmados y más presión sobre la inflación

El inicio de enero de 2026 estará marcado por una nueva tanda de aumentos ya confirmados en precios regulados y servicios privados que volverán a presionar sobre el costo de vida. Tarifas de energía, alquileres, combustibles y servicios como telefonía y medicina prepaga conforman la clásica “cuesta de enero”, esta vez en un contexto de inflación más baja que años anteriores, pero aún persistente.

El panorama de enero de 2026 muestra un escenario mixto: por un lado, inflación en desaceleración según las proyecciones oficiales y privadas; por otro, aumentos concentrados en rubros sensibles como tarifas, alquileres y combustibles.

ANSES definió el calendario de pagos de enero 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y planes sociales

La clave para los próximos meses estará en verificar si estos ajustes se trasladan de forma acotada al resto de los precios o si generan nuevas presiones sobre la inflación núcleo, una variable que el mercado seguirá de cerca en el arranque del año.

Alquileres: suba fuerte para contratos que ajustan por ICL

Los inquilinos con contratos aún regidos por el Índice de Contratos de Locación (ICL) enfrentarán en enero un aumento cercano al 36% anual, uno de los ajustes más elevados del mes.

Si bien la desregulación del mercado redujo el peso de este tipo de contratos en las nuevas operaciones, todavía existe un volumen relevante de alquileres firmados bajo el régimen anterior, lo que mantiene a este rubro como uno de los principales focos de presión sobre el gasto mensual de los hogares.

Tarifas de luz y gas: nuevo esquema y menor subsidio

Desde enero comenzará a aplicarse el nuevo esquema de subsidios energéticos, que implica una reducción gradual de la asistencia del Estado y un mayor traslado del costo real de la energía a los usuarios.

En el primer mes del año habrá bonificaciones transitorias, pero el proceso de recomposición tarifaria continuará a lo largo de 2026. En términos prácticos, las boletas de electricidad y gas llegarán más caras, especialmente para los usuarios de ingresos medios y altos, en línea con la estrategia oficial de normalizar precios y ordenar las cuentas públicas.

Subsidios energéticos 2026: Cómo es el nuevo esquema focalizado que arranca en enero

El nuevo esquema elimina el sistema de tres niveles y lo reemplaza por una división más simple: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El acceso al beneficio estará determinado principalmente por el ingreso familiar, con un umbral fijado en torno a tres Canastas Básicas Totales, además de criterios patrimoniales que funcionarán como factor de exclusión.

Combustibles: impacto directo e indirecto en precios

El mes de enero también traerá aumentos en nafta y gasoil, impulsados por la actualización de impuestos específicos y la dinámica de los precios internacionales del petróleo. La Secretaría de Energía -salvo que haya una nueva postergación- aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene dilatando, en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

Más allá del impacto directo en el surtidor, el ajuste en combustibles suele tener un efecto multiplicador sobre otros precios de la economía, en especial transporte y logística, lo que explica su relevancia dentro del índice de inflación mensual.

Transporte

En lo que a transporte se refiere, enero traerá aumento no sólo de los pasajes de colectivo, sino en la tarifa del subte que se va a $1259, al tiempo que habrá cambios también en la verificación técnica de los vehículos en el distrito bonaerense. A continuación, van 1 a 1 los descuentos en el sector del transporte:

Boleto de colectivos en CABA - En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,4%.

Boleto de colectivos en PBA - A partir del 1 de enero, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,5%.

Tarifa de subte - En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje subirá de $1206 a $1259 en enero. Mientras, el premetro valdrá $440,67.

VTV en la provincia de Buenos Aires - Las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentarán el 16 de enero. Los nuevos precios para renovar la oblea y poder circular serán 21,8% más caros frente a los valores que rigen desde julio.

Servicios privados: telefonía, internet y prepagas

Las empresas de telefonía móvil, internet, TV paga y medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en enero, en un contexto de mayor libertad tarifaria. Los incrementos varían según la empresa y el plan, pero se suman al resto de los aumentos estacionales del inicio de año.

Inflación: qué esperan los analistas para el arranque de 2026

De acuerdo con las proyecciones del Banco Central de la República Argentina, reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas esperan que la inflación mensual se mantenga en niveles bajos, pero aún positivos durante el primer trimestre de 2026.

Para enero, el consenso del mercado proyecta una inflación en torno al 2% mensual, con una leve aceleración respecto de diciembre, explicada justamente por los ajustes tarifarios, combustibles y servicios regulados. Aun así, el proceso inflacionario se ubicaría muy por debajo de los registros de años previos, consolidando el sendero de desaceleración.

En ese marco, los aumentos de enero no responderían a un rebrote inflacionario generalizado, sino a un reacomodamiento puntual de precios relativos, clave para evaluar la dinámica del IPC en el comienzo del año.

lr