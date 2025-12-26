La percepción inflacionaria de los hogares volvió a deteriorarse en diciembre. De acuerdo con la última Encuesta de Expectativas de Inflación, elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada para los próximos doce meses alcanzó el 34% promedio, lo que implica un salto de 4,3 puntos porcentuales respecto de noviembre.

El relevamiento, realizado entre el 1 y el 15 de diciembre en grandes centros urbanos del país, refleja un escenario de mayor incertidumbre macroeconómica, con expectativas que se ajustan al alza tanto en el corto como en el mediano plazo, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria mensual.

Expectativas a doce meses: suba generalizada y mayor dispersión

El informe del CIF-UTDT muestra que, además del incremento del promedio anual esperado, la mediana pasó de 23% a 25%, señal de que el ajuste no se concentró solo en respuestas extremas sino que se extendió al “encuestado típico”.

La distribución de respuestas también revela una mayor dispersión: el rango intercuartil se amplió, con un percentil 75 que llegó al 50%, lo que evidencia diferencias crecientes en las percepciones sobre la trayectoria futura de los precios.

Por regiones, el Gran Buenos Aires encabeza las expectativas de inflación con un 36,3% anual, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (35%) y el Interior del país (32,6%).

En todos los casos se registraron aumentos frente a noviembre, aunque el salto fue más pronunciado en el GBA, donde la expectativa subió casi cinco puntos porcentuales en un mes, reflejando una mayor sensibilidad a la dinámica de precios en el conurbano.

Hogares de menores ingresos: inflación esperada más alta y brecha en expansión

El estudio también detecta una profundización de la brecha por nivel de ingresos. En los hogares de menores recursos, la inflación esperada promedio para los próximos doce meses trepó a 37,5%, mientras que en los de mayores ingresos se ubicó en 32,4%.

La diferencia entre ambos segmentos se amplió a 5,1 puntos porcentuales, un dato relevante en términos sociales y distributivos, ya que anticipa una mayor presión sobre el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Además del horizonte anual, la encuesta del CIF consulta por la inflación esperada para los próximos 30 días: en diciembre, el promedio mensual subió a 4,59%, con una mediana de 3%, confirmando que las expectativas de corto plazo también muestran un sesgo alcista.

