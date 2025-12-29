Melconian advirtió que no habrá inflación de un dígito con Milei y puso el foco en el esquema cambiario

El economista Carlos Melconian consideró en las últimas horas que la inflación de un dígito anual no se alcanzaría. durante el actual mandato del presidente Javier Milei, y sostuvo que la evolución de los precios estará fuertemente condicionada por el esquema cambiario y la dinámica de las bandas.

“Yo creo que la inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este Gobierno y no es un problema, mientras se desinfle y se vayan solucionando otros temas vinculados a lo monetario y a lo cambiario”, afirmó el economista.

En una entrevista televisiva con LN+, Melconian explicó que el comportamiento de la inflación estará “muy ligado a la decisión vinculada al régimen cambiario y al formato con el cual se va a deslizar la banda”, y advirtió que ese mecanismo “está incitando a un movimiento cambiario más ligado a la tasa de inflación”.

Vale señalar que la semana pasada, el presidente Javier Milei señaló en un programa de streaming de Carajo, que hacia agosto del año próximo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) “va a converger a cero”.

“La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”, declaró el mandatario nacional.

De todos modos, para Melconian, existen además inercialidades y desequilibrios en los precios relativos. “Hay algo que no es responsabilidad de este gobierno haberlo generado, pero sí es responsabilidad corregirlo: cuando uno mira el set de precios relativos de la economía argentina, todavía algunos movimientos no están del todo cerrados”, señaló.

En ese marco, relativizó la centralidad del objetivo inflacionario si el programa económico avanza en otros frentes. “En la suma de esas cosas —y lo voy a presentar casi desfachatadamente como un tema menor—, la inflación, si se mantiene en lo que está o baja un poquito, no está mal si simultáneamente el programa avanza en otros frentes”, sostuvo.

Melconian remarcó que lograr una inflación anual de un dígito requiere condiciones que hoy no están dadas. “¿Quisiera tener inflación de un dígito anual? Sí. Pero siempre mantuvimos la filosofía de que para lanzar un programa que dé un dígito anual tenés que estar listo, y este programa no está listo”, afirmó, y advirtió que “es la tercera vez que anuncian que empieza con cero, y eso desgasta”.

Diferencias con el Gobierno

Las declaraciones contrastan con los dichos del presidente Milei, quien sostuvo que para mediados del próximo año —o hacia agosto— el Índice de Precios al Consumidor podría comenzar “con un cero adelante”.

Al respecto, Melconian fue categórico: “No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble. Es la tercera vez que lo anuncian”.

Reservas y reformas estructurales

Por otro lado, el economista se refirió a la necesidad de acumular reservas y aclaró que no se opone a un esquema cambiario gradual, como el sistema de bandas, en un país donde “la falta de dólares sigue siendo uno de los principales problemas”.

Finalmente, se mostró escéptico sobre la viabilidad de las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo. En particular, descartó avances en materia impositiva: “Reforma tributaria no va a haber”, sentenció, y también puso en duda el alcance de una reforma laboral de fondo en el actual contexto político.

