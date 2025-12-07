Melconian cruzó a Caputo: “Este esquema no puede continuar”

El economista Carlos Melconian intervino en el debate entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la estrategia cambiaria y de reservas. “Este esquema no puede continuar”, remató. Mientras el Ejecutivo apuesta por reforzar las reservas internacionales, Melconian planteó que la prioridad debería ser otra: “El objetivo debe ser pagar, no acumular reservas”.

La polémica se reavivó cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió su plan de acumulación como clave para la estabilidad del dólar. A contramano, Melconian sostuvo en declaraciones radiales que “este esquema no puede continuar, el Tesoro y el BCRA tienen que redefinir cómo siguen. Todo el mundo dice que hay que comprar reservas, yo lo que digo es que hay que comprar dólares, no reservas”. Advirtió que los activos en el Banco Central resultan insuficientes ante el nivel actual de deuda.

El economista defendió un giro en la estrategia: en lugar de insistir en engrosar reservas que difícilmente puedan mantenerse sin una “lluvia de capitales e inversiones” externas, abogó por adquirir dólares que se destinen a abonar los pasivos. “Comprar para pagar intereses y acumular reservas simultáneamente no va a ocurrir”, afirmó.

Melconian concluyó que la obsesión por acumular reservas podría ser contraproducente. Según su diagnóstico, el foco debe estar en asegurar los pagos exteriores y en generar condiciones de estabilidad macroeconómica que reduzcan el riesgo país.

De cara al próximo año, el ex presidente del Banco Nación advirtió que la inflación del 2% mensual es un promedio que esconde distorsiones. “Faltan cambios de precios relativos. Mientras algunos bajan, otros suben”, afirmó.

Finalmente, ató la recuperación de la actividad al crédito y el salario. “No será algo inmediato. Dependerá casi exclusivamente de que se consolide el crédito y mejore el poder adquisitivo. Es macroeconomía pura”, señaló.

El economista también consideró un error del Gobierno la flexibilización del cepo cambiario para individuos. “Las importaciones de toda la Argentina son US$ 6.000 millones al mes; en ese mismo plazo, la demanda de personas físicas se llevó una cantidad similar. Esa caída de demanda fue muy fuerte”, precisó.

La vocera del FMI, Julie Kozack, el jueves dijo sobre la acumulación de reservas en Argentina: “Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en la Argentina”.

En respuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló el viernes por las metas: “Diferenciemos lo que es compra de acumulación. Este es el Gobierno que más ha comprado por lejos. Hemos comprado en estos 20 meses US$ 30.000 millones”. Sobre la dificultad para acumular durante los dos primeros años de mandato, Caputo justificó que Argentina “es un país que no tiene crédito. Hemos tenido que estar cancelando toda la deuda que hemos heredado. Acordate: US$ 40.000 millones con importadores, mas a los organismos multilaterales, más a los mercados”.