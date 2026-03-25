Luis Caputo lanza un nuevo bono en dólares que vence en 2028

La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a la segunda y última licitación de marzo, donde se ofertarán títulos públicos del Tesoro Nacional y buscará renovar vencimientos por $7,9 billones. Además, se anunció un nuevo bono en dólares (AO28).

La recepción de las ofertas está compuesta por letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar. Además, continuará con la emisión del bono en dólares AO27 para intentar captar US$ 4.500 millones correspondientes a los vencimientos de julio.

Desde PPI indicaron a NA: “En tanto el tipo de cambio continúe mostrando firmeza, podemos pensar que el Tesoro no se apresurará a mantener el sesgo contractivo ni buscará un rollover muy por encima del 100%".

El muro de julio de 2027 apura al Gobierno a destrabar dólares frente al escepticismo del mercado

"La reciente incorporación al equipo de Ernesto Talvi puede ser vista como una señal de que Finanzas acepte algo más de liquidez en el sistema, reconfigurando prioridades entre lo que puede ser el ritmo de desinflación vs el dinamismo de la actividad”.

Y concluyeron: “No descartamos que en el margen se observe una mayor inclinación hacia plazos más largos, aprovechando el nivel actual de tasas reales negativas en el tramo corto de las curvas de pesos”.

Instrumentos a licitar en pesos

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de julio de 2026 (nueva).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER convencimiento el 30 de septiembre de 2027 (nuevo).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 (nuevo).

- Bono del tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027 (TMF27 - reapertura).

Instrumento a licitar Dólar Linked

- Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo).

Instrumentos a licitar en dólares

- Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 - reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (nuevo).

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 horas del viernes 27 de marzo, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el martes 31 del mismo mes.

LM