Ernesto Talvi se incorpora al equipo de Luis Caputo en medio de la preocupación por la inflación

Luis “Toto” Caputo anunció hoy la incorporación del exsenador y canciller uruguayo Ernesto Talvi al equipo de asesores de esa cartera. El ministro de Economía destacó su "extensa trayectoria y reputación".

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Talvi es reconocido por un caso de éxito en su país durante los años noventa y, según se supo, días atrás había visitado el Ministerio de Economía.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, por su parte, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo.

En la era Milei se pierden 160 empleos fabriles por día

“Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”, señaló Daza, quien añadió que el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”. “Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”, agregó.

Los elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y posteó en sus redes un mensaje en alusión a la incorporación. “TMAP. VLLC!”, tuiteó el mandatario argentino.

El nombramiento del excanciller uruguayo ocurre en un momento en que la Casa Rosada maneja estimaciones propias que anticipan una inflación más alta que la proyectada en el Presupuesto, incluso más del doble.

En reiteradas ocasiones, el economista Alberto Ades, cercano al gobierno, había sugerido mirar la experiencia uruguaya en el proceso de desinflación. En ese sentido, citó en distintas oportunidades a Ernesto Talvi, quien suele destacar que a Uruguay le llevó varios años reducir la inflación desde niveles elevados hasta cifras de un dígito.

En ese contexto, el presidente Milei, en su discurso por la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, dijo que el éxito de un programa de estabilización no debería medirse en meses sino en años, en sintonía con declaraciones de Caputo al respecto.

Si bien el gobierno ha mostrado avances en la baja de la inflación, desde mayo de 2025 los números se encuentran en alza. Esto genera incertidumbre en la sociedad, que el gobierno intenta apaciguar.

Quién es Ernesto Talvi

Nacido en Montevideo, Talvi desempeñó funciones en la administración pública uruguaya. Se graduó como economista en la Universidad de la República, es doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago, y director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

Los beneficios económicos del apoyo a las organizaciones proderechos femeninos

En la primera mitad de los años noventa fue director de Política Económica del Banco Central de Uruguay. En 1991 Uruguay tuvo una inflación interanual del 133,7% y en febrero de 1995 se ubicó en 44,3%. Recién en 1998 logró completar un año calendario con inflación anual de un solo dígito: 8,6%.

Tuvo su paso por el Senado, donde fue perteneciente al Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos, durante 2019, y un año después ejerció el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. También fue candidato a presidente por el Partido Colorado.

Lacalle Pou, a quien respaldó para la segunda vuelta, lo nombró canciller. Ocupó ese lugar durante apenas tres meses y anunció su retiro de la política.

RG