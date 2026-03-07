En la era Milei se pierden 160 empleos fabriles por día

La industria perdió 160 empleos por día, de acuerdo a un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que releva los últimos dos años. La investigación develó que la actividad fabril cayó 8,3% durante el actual gobierno, mientras que su capacidad ociosa estimaron que se ubicó en el 40% producto de la apertura comercial y del derrumbe del poder de compra de las familias. En esa línea, la consultora Audemus calculó que el país tuvo la segunda mayor caída del sector en todo el planeta en ese período.

El documento elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA observó una pérdida de 100 mil puestos de trabajo en el sector, a razón de 160 empleos por día. A la par, las exportaciones industriales de mayor valor agregado se derrumbaron en un 28%. El peso de la industria en la economía bajó del 16,5% en 2023 a 13,7% en 2025. Estas cifras se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial (casi 90 años). Además, entre mediados de 2023 y de 2025, 22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial cayeron en su valor agregado. Detectaron un desfinanciamiento público intencionado en el sector, mientras que el apoyo se concentró en el RIGI.

“Procesos de esta magnitud no han sido frecuentes en la historia argentina. Uno muy profundo se vio a la salida de la última dictadura militar, durante la década de 1980. Y un segundo importante ocurrió en la segunda mitad de los años noventa, cuando la convertibilidad agotó su fase inicial de crecimiento y comenzó una fuerte destrucción de empleo y de establecimientos industriales”, detalló Alan Cosentino, docente e investigador del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (Ceheal). En diálogo con PERFIL explicó que “recuperarlo es posible, pero la historia muestra que la desindustrialización deja consecuencias muy profundas. En cada episodio se pierden capacidades industriales: empresas que cierran, proveedores que desaparecen, trabajadores que se reconvierten o abandonan el sector. Eso significa que muchas de esas capacidades no se recuperan fácilmente. Y además ocurre algo más: en cada proceso de destrucción industrial se va reduciendo el peso del valor agregado manufacturero dentro de la economía. Por lo tanto, cada vez que se intenta volver a impulsar el desarrollo industrial, el esfuerzo necesario es mayor que en el ciclo anterior”.

De acuerdo a la consultora Audemus, Argentina sufrió la segunda mayor caída industrial del planeta en 2024-2025 (-7,9%), superada solo por Hungría. Esto se tradujo en 2.436 empresas cerradas, lo que representa el 5% del total de las firmas manufactureras. “La caída se encamina a perforar los mínimos de la pandemia”, advirtió el documento que dirige el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. En capacidad instalada también, las compañías trabajan en el nivel más bajo en 10 años, a excepción de la cuarentena.

Con las complicaciones para medir correctamente la desocupación ante el pluriempleo y la abundancia de las plataformas, desde el Instituto Argentina Grande midieron el desempleo blue: alcanza al 13,8%, casi el doble que el anunciado por el Gobierno. Este indicador le suma al nivel del Indec una versión ampliada a partir de los microdatos oficiales, donde identifican a quienes buscan empleo, trabajaron ninguna o muy pocas horas la última semana, y los que lo hicieron en una actividad de alta precariedad.

Uno de las actividades más golpeadas es la industria textil, que atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. El sector cerró 2025 con una contracción interanual acumulada del 7,8%, mientras que el total de la industria promedió una leve recuperación de 1,6%, según reveló el informe económico de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). Además, en diciembre de 2025, la variación de la actividad textil cayó un 25,7% comparado con el mismo mes del año anterior.

Uno de los índices que más preocupan a los empresarios del sector consiste en la utilización de la capacidad instalada, que no evidencia mejoría: durante diciembre operó con niveles mínimos cercanos al 35% y en enero con el 34%.