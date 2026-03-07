El PJ en disputa: peleas abiertas en 17 distritos y Tigre da la batalla más dura

Aunque en la cúpula hubo entendimiento para ordenar la conducción del PJ bonaerense y finalmente Axel Kicillof se quedó con el partido, las negociaciones no lograron contener algunos conflictos territoriales. Por eso el 15 de marzo habrá elecciones en 17 municipios donde no hubo acuerdo para conformar listas de unidad a los que se podría sumar Tigre que tiene una batalla previa en la Justicia.

La pelea se trasladó por estas horas a los distritos y dejó un mapa de internas que refleja las tensiones entre los sectores que responden a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Las disputas más visibles se dan en Tigre, Morón, Navarro, Coronel Suárez, Tornquist y Roque Pérez. Hay otros municipios en donde también hay peleas, aunque de menor intensidad entre ellos figuran: San Miguel (acá se da un caso particular), Zárate, General Pueyrredón, Tres de Febrero, San Antonio de Areco, San Nicolás, Magdalena, Lincoln, Junín, Balcarce, Lobería y Saladillo.

El caso más caliente es el de Tigre, donde la disputa enfrenta al intendente Julio Zamora con el massismo en una pulseada que incluso llegó a la Justicia Electoral. El jefe comunal decidió impulsar una lista encabezada por su hermano, Mario Zamora, para competir por la conducción del PJ local. Sin embargo, la Junta Electoral del partido rechazó esa presentación por supuestas irregularidades y proclamó como única lista la encabezada por Luis Samyn Ducó, dirigente alineado con el espacio de Sergio Massa.

La decisión fue judicializada por el sector del intendente. El juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó oficializar la lista vinculada a Zamora y habilitar la competencia interna. Pero la Junta partidaria decidió no avanzar con esa habilitación hasta que el fallo quedara firme. El massismo llevó ahora la disputa a la Cámara Nacional Electoral mediante un recurso de queja con el objetivo de revertir el fallo y sostener que su lista sea la única habilitada. A menos de diez días de las elecciones aún resta definir si esta pelea se dirime en las urnas.

En la última elección Julio Zamora decidió competir por afuera del PJ y se presentó con la lista Somos, boleta que quedó tercera en su distrito y que en la primera sección electoral sólo cosechó poco más de 4% en un empate con la izquierda.

Otro de los casos más observados es Morón, donde la interna refleja la ruptura política entre el intendente Lucas Ghi y su antiguo aliado Martín Sabbatella. Lo que alguna vez fue una alianza dentro del mismo espacio hoy se convirtió en una competencia directa por el control del PJ local.

El sector del jefe comunal impulsa al actual titular partidario Claudio Román, alineado con el armado político que responde al gobernador bonaerense. Del otro lado aparece Paula Majdanski, dirigente cercana al kirchnerismo y respaldada por el sabbatellismo. La disputa no es menor. Con Ghi sin reelección por ahora, Sabbatella busca marcar poder territorial pensando en los comicios locales de 2027 con el objetivo de recuperar el municipio, por lo que la conducción partidaria se convierte en una pieza clave del tablero político local.

Otro foco de tensión aparece en Navarro, donde la pelea se da dentro del propio espacio que responde a Kicillof. Allí el intendente Facundo Diz impulsa a Romina Re para conducir el PJ, mientras que el exalcalde Santiago Maggiotti decidió competir con lista propia. La interna arrastra diferencias que vienen desde hace años y que se profundizaron cuando Maggiotti dejó la intendencia para asumir en el gobierno nacional durante la gestión de Alberto Fernández. El regreso al territorio reactivó una rivalidad que ahora se resolverá en las urnas.

En San Miguel la interna tendrá tres listas y refleja la fragmentación del peronismo local. Acá hay dos listas que vienen del lado de Axel Kicillof: Compite el actual presidente partidario Juan José “Juanjo” Castro, dirigente cercano al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis mientras que enfrente aparece Santiago Fidanza, funcionario bonaerense alineado con Andrés “Cuervo” Larroque. La tercera lista la encabeza el exdiputado Héctor “Gallego” Fernández, referenciado en el sector del kirchnerismo.

Así, con 17 distritos en disputa y el caso Tigre aún en suspenso judicial, el PJ bonaerense busca ordenar las internas locales y ya pensar en 2027.