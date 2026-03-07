Séptima caída seguida de la industria: 3,2% interanual en enero

La industria volvió a hundirse en el primer mes del año en la comparación interanual, pero mejoró contra el mes previo, según el Indec. La construcción, en cambio, ascendió 1,2% versus 2025 y se mantuvo sin modificaciones respecto al período anterior.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) volvió a caer en enero (3,2%) contra el mismo mes del año anterior. Se trata de uno de los sectores más afectados por el modelo económico del Gobierno. Con este, ya lleva siete derrumbes consecutivos, que inició en julio de 2025, de acuerdo a la medición del Indec.

Sin embargo, la producción fabril subió respecto de diciembre un 3,1%. El índice serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,8% mensual.

Es la séptima caída consecutiva que registra el sector y sigue sin repuntar: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%).

En cuanto a las divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas, agravando la situación del sector.

Entre los más golpeados se ubicaron; Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -25,7%; Productos textiles: -23,9%; Otros equipos, aparatos e instrumentos: -22,1%; Prendas de vestir, cuero y calzado: -20,6%; Maquinaria y equipo: -20,2%.

La otra cara: la mejora en las obras. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), también del Indec, mostró un aumento del 1,2% interanual. Medido contra diciembre, el ISAC registró una variación positiva cercana a cero, y el índice serie

tendencia-ciclo mostró un avance de 0,8% respecto al mes anterior.

En cuanto a los insumos, cinco de los trece elementos subieron en enero: 60,5% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,9% en hormigón elaborado;

15,8% en artículos sanitarios de cerámica; 11,7% en placas de yeso; y 10,5% en pinturas para construcción.

Mientras que los ocho restantes quedaron por debajo en la medición interanual: -15% en cales; -14,9% en ladrillos huecos; -13,3% en mosaicos graníticos y calcáreos; -10% en hierro redondo y aceros para la construcción; -9,6% en pisos y revestimientos cerámicos; -9,3% en yeso; -5,3% en cemento portland; y -4,1% en asfalto.

En relación con los puestos de trabajo registrados del sector, en diciembre 2025 se registró una suba de 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior.

Esto implica un incremento de 12.053 empleos en blanco en un año.

En el acumulado enero-diciembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,3% con respecto al mismo período del año anterior.