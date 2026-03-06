Morgan Stanley analizó el impacto del petróleo en la economía argentina

En ese contexto, el banco de inversión Morgan Stanley publicó un informe especial sobre el impacto de la suba del crudo en América Latina, con foco en la economía argentina.

El análisis sostiene que un aumento del 10% en el precio internacional del petróleo podría tener efectos mixtos en el país. Por un lado, impulsaría las exportaciones energéticas. Por otro, sumaría presión a la inflación.

El informe fue elaborado por un equipo de economistas liderado por Fernando Sedano. Según el estudio, Argentina se encuentra entre los países que podrían beneficiarse del encarecimiento del petróleo.

Esto se debe a que el país se está consolidando como exportador energético gracias al crecimiento de su producción. El reporte estima que, si el precio del crudo sube un 10%, el superávit comercial argentino podría mejorar en unos 800 millones de dólares.

Ese cálculo se basa en los niveles actuales de producción y demanda energética. Además, el banco proyecta que la producción petrolera del país podría crecer 11% adicional en 2026**, lo que ampliaría el impacto positivo en las cuentas externas.

El rol clave del sector energético

El informe destaca el creciente peso del sector petrolero en la economía argentina. Actualmente, la actividad energética representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Gran parte de ese crecimiento está impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Según el reporte, el desarrollo de esta formación está transformando el perfil exportador del país. El aumento de la producción impulsa inversiones, eleva el gasto de capital y mejora el ingreso de divisas.

A pesar del impacto positivo en las exportaciones, el informe advierte sobre posibles efectos en los precios internos. En particular, el aumento del crudo podría trasladarse al costo de los combustibles.

Según las estimaciones del banco, una suba del 10% en el petróleo podría sumar entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales a la inflación.

El impacto dependerá del grado de traslado de los precios internacionales al consumidor.

El estudio remarca que la economía argentina es especialmente sensible a los shocks energéticos. Esto ocurre por dos razones principales: el peso de los combustibles en la canasta de consumo yla liberalización del mercado de precios energéticos.

De acuerdo con el análisis, Argentina y Chile figuran entre los países de la región con mayor exposición al traspaso del precio del petróleo hacia la inflación.

El informe también compara el impacto del petróleo caro en distintos países latinoamericanos. Las economías exportadoras de energía, como Brasil y Colombia, también se benefician en términos de cuentas externas.

En cambio, países importadores como México o Chile enfrentan mayores presiones sobre sus balanzas comerciales.

El reporte vincula la suba del petróleo con las tensiones en Medio Oriente y con los riesgos sobre el suministro energético global. Uno de los focos de preocupación es el estratégico Estrecho de Ormuz. Por esa ruta marítima circula cerca de un quinto del petróleo que se comercializa en el mundo.

Las restricciones en el tránsito de buques o posibles interrupciones en el suministro podrían impulsar aún más los precios del crudo.

Oportunidades y desafíos para Argentina

El informe concluye que Argentina tiene una posición relativamente favorable frente a un ciclo de petróleo caro. La expansión del sector energético y el crecimiento de la producción pueden fortalecer el ingreso de divisas y la inversión.

Sin embargo, los analistas advierten que el beneficio externo deberá equilibrarse con los riesgos inflacionarios.

El resultado final dependerá de factores como la evolución del precio internacional del petróleo, el crecimiento de la producción y las políticas económicas aplicadas en el país.

