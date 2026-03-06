El dólar blue cerró en alza este viernes 6 de marzo y el Banco Central compró dólares

El dólar blue cerró en alza este viernes 6 de marzo. La divisa paralela subió respecto del cierre anterior y el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario.

Las reservas internacionales subieron en 179 millones de dólares. De esta manera, la autoridad monetaria cerró la jornada con un total de 46.004 millones de dólares.

El dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.415 y se compró a $1.395. Así, registró una suba del 1,07% frente a la jornada previa.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.437,53. De esta manera, el tipo de cambio financiero mostró una suba del 0,3%.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.477,38, con un avance del 0,7% en la jornada.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.459,30 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

El dólar tarjeta cotizó a $1.865,50, con una suba del 0,7% respecto del cierre previo.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1.435 según el promedio de los principales bancos. Por su parte, el dólar mayorista se ubicó en $1.408 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 40 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 179 millones de dólares y cerraron en 46.004 millones de dólares.