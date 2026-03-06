Mariano Gorodisch afirmó que hay “un dólar regalado y un dólar blue que está mucho más barato que el oficial”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, habló con Canal E y analizó la situación del dólar, el mercado laboral, la inflación y el acceso al crédito en Argentina.

Mariano Gorodisch describió el comportamiento actual del mercado cambiario y planteó que el precio del dólar paralelo responde a factores estacionales. “Un dólar regalado, un dólar blue que está mucho más barato que el oficial y tiene un poco sus razones”, afirmó.

La baja estacional del dólar

Asimismo, explicó que el inicio de cada mes genera una mayor oferta de dólares en el mercado informal: “Estacional también, estacional porque es principio de mes y muchas empresas tienen que pagar sueldos, tienen que cubrir cheques, mucha gente tiene que pagar la tarjeta. Entonces, claro, sale a rematar su canuto en dólares”.

Además, Gorodisch detalló por qué muchas operaciones se realizan en el mercado paralelo. “Porque en el oficial la brecha que tienen los bancos es muy grande, es como de $60 entre la compra y la venta. Entonces, te terminan pagando mejor en el blue que en el oficial”, planteó.

Se estima una suba del dólar en el corto plazo

Sin embargo, anticipó que esa tendencia podría revertirse en los próximos días: “Claro que ya el lunes pasa a ser día 9, se termina este principio de mes y debería empezar a subir un poquitito”.

Otro de los ejes fue el impacto de la reforma laboral. El entrevistado advirtió que el nuevo esquema de indemnizaciones podría incentivar despidos en algunas empresas. “Muchas empresas, lo que están empezando a ver, que se acaba de sancionar ahora y ser ley la reforma es ir viendo el tema de los despidos”, sostuvo.

Según explicó, el nuevo marco limita el monto de las indemnizaciones: “La indemnización es por indemnización 3 veces el promedio del convenio colectivo de cada actividad correspondiente”.