La guerra entre EE.UU. e Irán impacta en el dólar y frena el plan del Gobierno

El aumento de la tensión internacional elevó la volatilidad y obligó al Gobierno a ajustar su estrategia económica. Las autoridades buscaron contener la presión sobre el dólar y evitar un impacto directo en la inflación.

En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado para regular la cantidad de pesos en circulación.

El plan económico que buscaba reactivar la economía

Desde el 1° de enero, el programa económico entró en una nueva etapa. La estrategia incluía tres ejes principales:

Compra de reservas internacionales

Bandas cambiarias ajustadas por inflación

Control de la cantidad de dinero

El objetivo era avanzar en una remonetización de la economía. Si el BCRA compraba dólares sin retirar los pesos emitidos, habría más dinero en circulación. Eso podría impulsar el consumo y la actividad económica.

Pero si debía absorber esos pesos para evitar presión sobre el tipo de cambio, la expansión monetaria quedaba limitada.

El conflicto global frenó la relajación monetaria

La última licitación del Tesoro había dejado señales de un posible relajamiento monetario. En esa operación no se renovaron todos los vencimientos de deuda. Eso liberó pesos al mercado y generó expectativas de tasas más bajas.Sin embargo, el estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán obligó a las autoridades a actuar con mayor cautela. La prioridad pasó a ser evitar una suba brusca del dólar.

La reacción del mercado financiero

El impacto del conflicto se reflejó rápidamente en el mercado. Ese día se registró un fuerte aumento en el volumen operado del bono D30A6, un instrumento utilizado para cubrirse ante una posible devaluación.

El salto en la operatoria evidenció la búsqueda de protección cambiaria por parte de los inversores. Según explicó el operador Nicolás Cappella, del Grupo IEB, el Banco Central intervino en el mercado de instrumentos dollar-linked. “El día de mayor volatilidad el Banco Central vendió para controlar el dólar y hacer control de daños”, explicó.

Cómo intervino el Banco Central

La estrategia oficial combinó distintas herramientas para contener la tensión cambiaria. Entre ellas se incluyeron:

Venta de bonos atados al dólar

Manejo de la liquidez en pesos

Coordinación con licitaciones de deuda del Tesoro

El objetivo era evitar que el shock internacional se trasladara al mercado local. Según el analista Salvador Vitelli, de Romano Group, la intervención fue más visible en los bonos dollar-linked que en el mercado de futuros.

Evitar presión sobre el dólar y la inflación

El economista Christian Buteler explicó que la reacción del mercado argentino estuvo ligada a un fenómeno global. La guerra provocó una suba del dólar a nivel internacional. Eso impactó también en la Argentina.

En ese contexto, la venta de instrumentos atados al dólar permitió absorber parte de la demanda de cobertura. Además, la medida evitó que subieran las tasas en pesos.

Una estrategia para proteger las reservas

Para el analista Nicolás Guaia, CEO de Max Capital, la intervención del Banco Central fue parte de una estrategia más amplia. El uso de futuros y bonos dólar linked permite responder a la demanda de cobertura sin vender reservas.

De esta manera, el organismo puede mantener el proceso de acumulación de dólares mientras estabiliza el mercado.

El impacto de la crisis internacional

La jornada en la que estalló el conflicto marcó un punto de inflexión para el mercado argentino. El aumento del volumen en instrumentos vinculados al dólar reflejó el nerviosismo de los inversores.

Sin embargo, en los días posteriores la operatoria volvió a niveles normales. Esto sugiere que la intervención oficial fue puntual y buscó contener el impacto del shock externo en la economía local.

