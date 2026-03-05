“Tiene una frondosa carrera en política y en la Justicia”, el análisis de Irina Hauser en “QR!” sobre Juan Bautista Mahiques

En una nueva emisión de "QR!", por Canal E, la periodista Irina Hauser trazó un extenso perfil de Juan Bautista Mahiques, quien este jueves asumirá como ministro de Justicia tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, y repasó su recorrido en la política y en el Poder Judicial.

“Tiene 45 años, joven, pero con una frondosa carrera tanto en la política como en la Justicia”, describió Hauser al comenzar su análisis. Según explicó, durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó cargos clave en el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en un período que —según sostuvo— estuvo marcado por fuertes tensiones institucionales.

La periodista señaló que en esos años se impulsaron cambios dentro del sistema judicial y se produjeron movimientos en el fuero laboral, además de designaciones estratégicas. En ese marco, recordó que Mahiques fue representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la selección y disciplina de jueces.

Uno de los episodios mencionados fue el relato público de la excamarista Ana María Figueroa, quien contó que en los primeros días del gobierno de Cambiemos recibió en su despacho a un funcionario del Ministerio de Justicia que le consultó por los tiempos de una causa sensible, vinculada al memorándum con Irán. “Les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hablar de mi Poder Judicial”, recordó Figueroa en declaraciones citadas durante el programa.

Del macrismo a la Ciudad y ahora al Gobierno nacional

Hauser repasó también el paso de Mahiques como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó desde 2018 y que implica la conducción del Ministerio Público Fiscal porteño. “Ser fiscal general es prácticamente diseñar la política criminal de la Ciudad”, explicó.

En el debate se mencionó su cercanía política con Daniel Angelici, dirigente con fuerte influencia en la política nacional y porteña, así como su pertenencia a una familia con larga trayectoria judicial.

El programa también recordó el episodio del viaje a Lago Escondido en 2022, del que participó su padre, Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. A aquel escandaloso viaje se sumaron jueces, funcionarios y directivos del Grupo Clarín, y que derivó en la filtración de chats que generaron fuerte controversia pública.

Renunció Cúneo Libarona y Juan Bautista Mahiques será ministro de Justicia

La designación de Juan Bautista fue leída en "QR!" como un movimiento de peso dentro del Gobierno. Según el análisis expuesto, su llegada al Ministerio de Justicia, junto con la designación de Santiago Viola como viceministro, refleja una reconfiguración interna en el oficialismo y el interés por consolidar influencia en los tribunales federales.

“Es un tema que viene y que vamos a tener oportunidad de analizar mucho, porque el Gobierno evidentemente advirtió que es un terreno de extrema importancia”, sostuvo Hauser.

El debate también abordó el rol de Inteligencia, las causas judiciales de alto impacto y las disputas en Comodoro Py. Para la periodista, la Justicia fue una preocupación central durante el macrismo y continúa siéndolo en la actual gestión.

