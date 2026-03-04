Juan Bautista Mahiques se reunió con Karina Milei y Manuel Adorni antes de asumir como ministro de Justicia

A pocas horas de que se confirmara su nombramiento, Juan Bautista Mahiques llegó este miércoles a la Casa Rosada para mantener su primera reunión política como futuro ministro de Justicia. Allí se encontró con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para comenzar a delinear los ejes de la nueva etapa en la cartera.

El actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires arribó a Balcarce 50 minutos antes de las 15:30 y se dirigió al despacho de Adorni. Más tarde se sumaron Karina Milei y el abogado Santiago Viola, quien fue confirmado como secretario de Justicia y ocupará el segundo lugar en la estructura ministerial.

Según fuentes oficiales, el presidente Javier Milei le tomará juramento este jueves en un acto que se realizará en el Salón Blanco, antes del viaje que el mandatario tiene previsto a los Estados Unidos. Una vez formalizada su asunción, Mahiques iniciará una revisión integral de lo actuado en el Ministerio, en lo que se anticipa como una etapa de reorganización y evaluación interna.

Uno de los temas centrales será la situación de los pliegos para cubrir vacantes en la Justicia federal. Aunque trascendió que existirían más de 150 nombres evaluados para ocupar cargos en distintos tribunales, allegados al nuevo ministro indicaron que esos expedientes no habrían sido formalmente enviados al Senado, que debe tratarlos a través de la comisión de Acuerdos.

La llegada de Mahiques también implica un reordenamiento político dentro del oficialismo. La mesa judicial comenzará a reportar directamente a Karina Milei, quien consolida su influencia en un área estratégica del Gobierno. La designación de Viola —abogado cercano a la secretaria general y apoderado del partido La Libertad Avanza (LLA)— refuerza ese esquema de conducción.

Tras la reunión, que se extendió por más de una hora, los funcionarios se retiraron de la Casa Rosada sin realizar declaraciones públicas. Viola, sin embargo, permaneció en la sede gubernamental para mantener otro encuentro de trabajo vinculado a la transición.

Mahiques dejará su cargo en el Ministerio Público Fiscal porteño para regresar al Poder Ejecutivo, donde ya se había desempeñado durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando ocupó funciones en el área de Asuntos Penitenciarios y relaciones con el Poder Judicial.

Con su asunción prevista para este jueves, el Ministerio de Justicia inicia una nueva etapa marcada por la revisión de decisiones pendientes, el análisis de nombramientos judiciales y la redefinición de su estructura política interna.



