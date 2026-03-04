Diputado del PRO comparó a Mauricio Macri con Iron Man: “Es como un Tony Stark”

El diputado nacional del PRO, Martín Yeza, comparó al expresidente Mauricio Macri con el superhéroe de Marvel, Iron Man.

“Es como un Tony Stark”

"Para mí Macri es como un Tony Stark. Macri es famoso antes de ser presidente”, sostuvo el legislador por la Provincia de Buenos Aires.

“Nosotros nos criamos. Yo soy del 86. Desde que soy chico Macri ya es famoso y los medios ya cubrían su vida”, agregó en declaraciones a “Cuentas claras”, el streaming de “El Cronista”.

“Cualquier cosa que haga va a ser noticia”

Además señaló que “es un tipo que cualquier cosa que haga va a ser noticia”. Yeza contó que “de las últimas charlas” que tuvo con el expresidente pudo conocer que “le importa que la Argentina funcione bien”.

“El real Macri está consustanciado con toda esta agenda y le gustaría más todavía”, aseguró el exintendente del partido de Pinamar.

“A mí me pone contexto que un expresidente y un presidente se puedan juntar a discutir, incluso a no estar de acuerdo”, concluyó.

Yeza es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires del PRO y fue intendente del partido de Pinamar entre 2015 y 2023.