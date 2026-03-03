Mayans: “Milei demostró el domingo que no está en sus cabales para gobernar el país”

El senador José Mayans aseguró que “Milei demostró el domingo que no está en sus cabales para gobernar el país”.

Bregman le contestó a Milei tras sus dichos sobre "la chilindrina troska": "Fue un chiste más que no deja de ser machista"

Apertura de sesiones ordinarias

“Nosotros nacimos con la consigna ´el pueblo quiere saber de qué se trata´. Pero lo que menos hizo Milei es informarle al pueblo argentino que hizo durante su administración durante 2025”, sostuvo el titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado.

“Y aparte no le dijo en qué iba a consistir la administración en el 2026, porque en eso consiste, no en estar haciendo lo que hizo, insultando a todo el mundo, gritando, bravuconeando”, agregó en declaraciones a Radio 10.

“No está en sus cabales”

“Puede ser demandado por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque demostró que no está en sus cabales como para gobernar el país. Eso es lo que demostró el domingo”, enfatizó Mayans.

“Habla tantas cosas que están fuera de lugar. El año pasado no quería que Villarruel esté en la ceremonia. Le mandaron un ceremonial para que se retire y para que pusieran a Abdala. No se puede hacer una cosa de falta de respeto al pueblo argentino”, recordó en otra parte de la entrevista.

“Él viene a la Asamblea Legislativa a explicarle al pueblo argentino su plan de gobierno que nosotros queremos escuchar: qué va a hacer con el sistema previsional, con el sistema educativo, con el de salud, con la seguridad, con la defensa, qué va a hacer con los estados provinciales, qué va a hacer con los otros poderes públicos. Ese es el discurso del presidente”, reclamó Mayans.

Empresarios de pymes le respondieron a Milei: "No somos privilegiados ni prebendarios"

"Un mamarracho total"

Y luego cuestionó: “Esto fue un mamarracho total, una persona que está totalmente vacía, sin propuestas, llena de insultos”.

“Se la da de gran erudito pero la verdad no entiende nada. La verdad que es preocupante realmente”, concluyó el senador formoseño.