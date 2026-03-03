Murió una niña de 12 años tras un choque entre una moto y un camión en Resistencia

Una niña de 12 años falleció este martes por la tarde luego de un siniestro vial en la ciudad de Resistencia, tras la colisión entre una motocicleta y un camión en la intersección de las calles Colón y Toledo.

El hecho se registró alrededor de las 14, cuando personal de la Comisaría Tercera Metropolitana fue alertado mediante un llamado telefónico que advertía sobre un choque de gravedad en la zona oeste.

Cómo ocurrió el accidente

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los vehículos involucrados eran una motocicleta Keller 110 cc, conducida por un hombre de 50 años que viajaba acompañado por su hija de 12, y un camión Volkswagen.

Por causas que son materia de investigación, ambos rodados impactaron en plena vía pública. Como consecuencia del choque, los ocupantes de la moto sufrieron lesiones de consideración.

Una ambulancia trasladó de inmediato a padre e hija a un centro asistencial. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de la menor como consecuencia de las heridas sufridas en el siniestro.

Pericias y causa judicial

En el lugar intervino el Gabinete Científico del Poder Judicial, que realizó las pericias técnicas para reconstruir la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

La investigación quedó a cargo del Equipo Fiscal N° 6, que dispuso la apertura de actuaciones bajo la carátula de “supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito”. Mientras avanzan las diligencias, el conductor del camión quedó supeditado a la causa. Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y registros para establecer cómo se produjo la colisión.