Productor sobre la crisis yerbatera: "Esto es un proyecto de muerte y lo encara el presidente de la república"

El productor yerbatero Hugo Sand cuestionó este martes con dureza la desregulación del mercado impulsada por el presidente Javier Milei al asegurar que es “un proyecto de muerte”.

“Problema político”

"Tenemos que entender que la crisis que estamos pasando en este momento tenemos que mirarlo desde el punto de vista que es un problema político”, aseguró en declaraciones al programa “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

“Esto no es solamente económico, esto es mucho más profundo. Esto lo ha generado la irresponsabilidad del presidente de la República, Javier Milei al destruir el marco legal que teníamos, que era la ley de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate", agregó sobre una desregulaciones aplicadas por un decreto de Federico Sturzenegger.

Además describió la profunda asimetría de poder que existe en el sector tras la eliminación de las herramientas de regulación: "Somos alrededor de 13.000 pequeños productores, muchos productores con poquitas hectáreas. Por un lado, tenemos 15.000 familias que cosechan artesanalmente la hierba mate. Y por el otro lado tenemos dos grandes empresas. Ellos tienen más del 50% del mercado, o sea, están en una posición dominante. Nosotros conocemos esto como mercado imperfecto, oligopsónico”, explicó.

Y luego completó en diálogo con el periodista Julio Kloppenburg: “Javier Milei pretende que un pequeño productor vaya a negociar el precio con estos monstruos. Eso es irreal, eso es imposible".

"Vienen por todo"

“Yo tengo el atrevimiento de pensar que no es solamente por la materia prima que ellos vienen, vienen por la tierra, vienen por el agua bebible del acuífero guaraní y vienen por todo lo que es la estructura, lo que es la cultura, lo que es la historia", enfatizó Sand.

También detalló el impacto económico directo que sufrió el sector productivo en términos de ingresos no percibidos durante el primer periodo de la actual gestión: "Ese primer año comenzaron pagando 300 pesos y terminaron pagando 150. Si yo digo que dejamos de percibir 200 pesos por kilo, que tenían que habernos pagado aquellos que nos compraban, que eran estos grandes industriales, ¿sí? Y esos 200 pesos lo multiplico por los 1000 millones de kilos de hoja verde que se cosechó ese año. Son 200.000 millones de pesos que no ingresaron al sector productivo", ejemplificó.

“Un proyecto de muerte”

"Las chacras van pasando de mano. Esas tierras van perdiendo sus propietarios originarios. Por eso denuncio y digo que vienen por todo. Vienen por el agua, vienen por la tierra, vienen por la selva misionera”, recalcó.

Por último el productor alertó sobre los riesgos ambientales y sanitarios que conlleva el cambio en el modelo productivo hacia una mecanización intensiva.

"Al no haber mano de obra para controlar las especies silvestres que crecen dentro de los yerbales, que ahora lo hacemos con asada, o lo hacemos por machete o motoguadagna. Lo van a hacer con paquetes tecnológicos. No me vengan después con que tenemos labios leporinos, espinas bífidas, leucemias, cánceres, malformaciones congénitas, extinción de de la la biodiversidad. Todo esto es un proyecto de muerte. Sí. Y lo encara el presidente de la República", concluyó Sand.