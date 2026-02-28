Julio Bárbaro: "Milei ya terminó su ciclo, ya fracasó"

El dirigente peronista Julio Bárbaro aseguró que el presidente Javier Milei “ya terminó su ciclo, ya fracasó” al analizar la actual coyuntura política.

"Primero Milei es el resultado del kirchnerismo no vino de un repollo. Cuando la señora Cristina eligió primero a Boudou, después a Scioli y después a Alberto Fernández terminamos en este hombre”, recordó en declaraciones a Radio del Plata Rosario.

Julio Bárbaro y Milei: “Ya fracasó, ya está"

“Este hombre ya terminó su ciclo, ya fracasó, para que Melconian, Roberto Cachanosky hasta el nefasto Cavallo digan que ya está, que no se puede salir, que es estanflación, ya está", agregó el analista político.

"Ahora el drama nuestro es que no hemos sido capaces de forjar una alternativa. Este Mayans que habla tan bien, es tan idiota que sigue obedeciendo a la dictadura de Cristina. A Cristina que la obedezca no le queda ninguna provincia, ninguna. Entonces ¿qué es lo que conduce? ¿al hijo de ella? Entonces la falta de grandeza para retirarse es un obstáculo", cuestionó.

Al ser consultado sobre si esta situación facilitaría la reelección del presidente Javier Milei, el exdiputado nacional respondió: “No nunca llovió de abajo para arriba. Porque cuando los dañados son mayoría absoluta ¿sabes los miles y miles de argentinos que votaron Milei y se quedaron sin trabajo? Hay una cosa nadie vota al agresor o sea ya la Argentina de Milei es tan minoritaria que tiene que hacer un partido minoritario. Patricia (Bullrich) que fue mi amiga en otra vida que va a empezar a empujarlo para querer sacarle el poder porque ya se lo hizo Macri, se lo hizo a todos”.

La interna del PJ

"Si Kicillof se reúne fuera de los Massa y los Kirchner, se reúne con los extrapartidarios dignos que son unos cuantos y los hay en Santa Fe también. Vos tenés una estructura alternativa digna, ya está, no es tan grave", señaló al referirse a la posibilidad de la unidad del peronismo.

"No hay país sin proyecto y un país tiene proyecto si el gobierno y la oposición coinciden en un rumbo. No se hizo la democracia entre enemigos, no se inventó, es entre adversarios. Y en la Argentina para ser adversario tiene que tener un modelo", concluyó Bárbaro.

