Schneider apuntó contra Capitanich y recordó a Emerenciano Sena en el debate penal juvenil

El Senado debate el proyecto de Régimen Penal Juvenil que propone la baja de la edad de imputabilidad. En ese contexto, la senadora chaqueña Silvana Schneider (UCR) respaldó la iniciativa y lanzó críticas directas al exgobernador y actual senador Jorge Capitanich.

“Es un día histórico para la República Argentina”, afirmó al tomar la palabra, y sostuvo que el Congreso mantiene “una deuda pendiente con la sociedad, especialmente con las víctimas y sus familias”. Según planteó, más allá de que “no se pueda reparar el daño causado”, el Parlamento tiene la “responsabilidad moral” de avanzar en una respuesta legislativa.

Durante su intervención, Schneider puso el foco en una estadística provincial. “Hoy en la provincia del Chaco, más del 26% de los inculpados por delitos son menores. ¿Qué hacemos? ¿Nos ocupamos o seguimos mirando hacia el costado?”, expresó.

Caso Loan: tras el fuerte cruce, el Tribunal dio marcha atrás y adelantará el inicio del juicio

Para la legisladora, ese número evidencia la necesidad de reformar el régimen vigente. No obstante, aclaró que la discusión no debe limitarse exclusivamente a la punibilidad. En ese sentido, remarcó que el proyecto contempla medidas complementarias vinculadas a educación, formación y reinserción social. “No se trata solo de comprender la situación; estamos acá para dar respuestas concretas”, enfatizó.

Críticas a Capitanich y mención a Emerenciano Sena

En otro tramo de su discurso, Schneider apuntó directamente contra Capitanich al cuestionar la política educativa de la gestión anterior. “Escucho hablar mucho de educación. Lo cierto es que nos dejó como director de escuela a Emerenciano Sena, que nada tenía que ver con la docencia”, lanzó.

Gran Resistencia: la UTA levantó el paro y los colectivos volvieron a circular

La referencia al dirigente social. detenido en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, elevó la tensión política en el recinto. Para la senadora, la provincia arrastraba “los peores índices en calidad educativa”, y vinculó esa situación con decisiones adoptadas durante la anterior administración.

A su vez, defendió la actual gestión provincial y aseguró que se priorizó la educación como eje central de gobierno. También sostuvo que en materia de seguridad y narcotráfico existía un escenario crítico y que actualmente se implementan políticas específicas de prevención y acompañamiento frente al consumo problemático.

Baja en la edad de imputabilidad: “Sin presupuesto, esta ley puede quedar en letra muerta”, dijo Capitanich

“El nuevo régimen debe ser ley”

En el cierre, Schneider reiteró que la reforma penal juvenil “debe ser ley” y sostuvo que la sociedad demanda definiciones concretas. “Estamos dando el primer paso”, concluyó.

La sesión cuenta con la presencia de 40 senadores y se desarrolla en el marco de las últimas actividades parlamentarias de las sesiones extraordinarias, antes del inicio del período ordinario.