Gran Resistencia: la UTA levantó el paro y los colectivos volvieron a circular

Luego de intensas negociaciones y la promesa de pago de salarios adeudados, el servicio de transporte público funciona con normalidad en el área metropolitana. El gremio advirtió que si se incumplen los compromisos, podrían retomar las medidas.

Colectivo en el Gran Resistencia
El paro de colectivos que afectó durante horas al Gran Resistencia quedó sin efecto y este viernes las unidades retomaron sus recorridos habituales. La decisión fue adoptada por la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) Chaco tras confirmarse la acreditación de fondos destinados a cubrir parte de los salarios pendientes.

La medida de fuerza había comenzado a la medianoche del jueves, en reclamo por el pago incompleto de haberes. Durante toda la jornada, miles de usuarios de Resistencia y localidades cercanas debieron buscar alternativas ante la paralización total del servicio.

Desde el sindicato explicaron que las empresas abonaron solo una fracción de los sueldos y que aún se adeudaba cerca del 50%. El conflicto involucra principalmente a Transportes del Chaco Metropolitano (TCM) y Ersa Urbano, firmas que ya venían atravesando dificultades financieras.

Transferencias y suspensión provisoria

Según informó el gremio, el Gobierno provincial habría transferido alrededor de 200 millones de pesos para asistir a las empresas del área metropolitana, mientras que también se aguardaban fondos nacionales vinculados a los atributos sociales del sistema.

Inicialmente, la UTA había dispuesto una suspensión provisoria del paro hasta primeras horas de la tarde, a la espera de que el dinero impactara en las cuentas. Finalmente, tras confirmarse la acreditación y el compromiso de pago, se resolvió levantar la medida y normalizar el servicio.

No obstante, desde el sindicato advirtieron que la situación continúa siendo frágil y que cualquier incumplimiento podría derivar en nuevas interrupciones.

Salarios en discusión y crisis estructural

El esquema salarial del sector viene siendo motivo de tensión desde fines del año pasado. Entre septiembre y noviembre se había acordado una reducción transitoria del básico para evitar despidos, pasando de $1.300.000 a $1.200.000, con un adicional no remunerativo de $100.000.

Sin embargo, en enero las empresas volvieron a pagar montos inferiores, lo que profundizó el malestar entre los choferes y derivó en la protesta.

Desde la conducción gremial señalaron que el problema no es solo coyuntural: la caída en la cantidad de pasajeros, el aumento de costos operativos y la competencia de servicios alternativos impactan de lleno en la recaudación. “Si no se trabaja, no se recauda”, sintetizaron.

