Boleto Docente: presentan un proyecto para reducir a la mitad el costo del transporte en Corrientes

En medio de un clima de máxima tensión por el inicio del ciclo lectivo en Corrientes, el debate por el costo del transporte se traslada a la Legislatura provincial. La diputada del Partido Justicialista, Marlen Gauna, presentó formalmente el proyecto de ley "Boleto Docente", una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de los educadores mediante una reducción del 50% en la tarifa del transporte público urbano y metropolitano.

El proyecto, al que accedió Perfil, surge como respuesta directa a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior. Según los fundamentos de Gauna, esta medida trasladó costos desproporcionados a los trabajadores estatales, cuyos ingresos no acompañan el ritmo inflacionario.

"Resulta necesario que el Estado Provincial adopte medidas compensatorias que protejan el ingreso docente", sostiene el texto.

Alcance y beneficiarios

La iniciativa está diseñada para cubrir un espectro amplio del sistema educativo correntino. Los beneficiarios alcanzarían a:

Docentes de gestión pública y privada (con aporte estatal).

Niveles inicial, primario, secundario, terciario y superior .

Modalidades especiales con prestación efectiva de servicios en la provincia.

El beneficio sería aplicable durante todos los días hábiles del calendario escolar. La autoridad de aplicación recaería en el organismo provincial de transporte, en articulación directa con el Ministerio de Educación.

Federalismo interno y zonas rurales

En diálogo con Perfil, Gauna destacó que el proyecto tiene un alcance provincial y no solo capitalino. "El sistema abarca traslados metropolitanos en localidades como Goya, Santa Lucía, Lavalle, Monte Caseros y Colonia Libertad", explicó.

La diputada hizo hincapié en la situación de quienes trabajan en zonas rurales, donde los costos de traslado son significativamente superiores. "Cada vez recae más sobre el bolsillo del trabajador el costo de poder seguir enseñando a nuestros chicos; es un reclamo central en cada inicio escolar", aseguró.

El desafío del financiamiento

Uno de los puntos clave del debate será de dónde saldrán los fondos para sustentar el descuento. Gauna fue tajante al señalar la responsabilidad del Ejecutivo: "Claramente quien tiene que pagarlo es el Estado de la provincia de Corrientes. Podemos pensar en iniciativas vinculadas a la Lotería Correntina u otros fondos específicos", sugirió.

Por otro lado, la legisladora adelantó que el concejal capitalino Diego Fernández llevará una propuesta similar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes, buscando incluir también a los docentes universitarios que brindan servicios en la capital.