Daniel Ayala de SADOP: “Las clases en Corrientes no van a comenzar el lunes 2 de marzo”

El conflicto educativo en la provincia alcanzó una escala total. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) confirmó que se plegará al paro nacional docente el próximo lunes 2 de marzo, lo que garantiza que el inicio del ciclo lectivo será nulo tanto en el sector estatal como en el privado.

El titular de SADOP Corrientes, Daniel Ayala, fue categórico al señalar que las propuestas salariales del Gobierno provincial son “insuficientes”. Además, denunció un escenario de “mucha incertidumbre” debido a la falta de canales formales de negociación que permitan destrabar la crisis antes del lunes. “El lunes 2 de marzo las clases en Corrientes no van a comenzar porque los trabajadores de educación privada se adhieren al paro”, sentenció el dirigente.

Unidad gremial frente al ajuste

Con la confirmación de SADOP, se termina de consolidar un frente de lucha que ya integraban la Asociación de Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

La parálisis de las aulas es la respuesta directa al estancamiento de las conversaciones con los ministros Marcelo Rivas Piasentini (Hacienda) y Ana Miño (Educación). Para los sindicatos, el diálogo está "complejizado" por una oferta que no contempla la realidad inflacionaria ni el costo de vida en la región.

Los tres pilares del reclamo

A pesar del cuarto intermedio dictado por el Ejecutivo para el miércoles 4 de marzo, las exigencias de los trabajadores de la educación se mantienen inamovibles:

Salario Inicial: Un piso de $1.360.000 , para equiparar los haberes con la línea de pobreza informada por el INDEC .

Blanqueo Salarial: Exigen que las sumas no remunerativas ("en negro") se incorporen al básico.

Escala Salarial: Un aumento real al básico que respete la antigüedad y jerarquía de la pirámide docente, hoy achatada por los bonos fijos.

La medida de fuerza del lunes pondrá a prueba la gestión de Juan Pablo Valdés, quien este domingo deberá abrir el período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura con una provincia sin clases y un conflicto docente que amenaza con profundizarse si no hay una contrapropuesta superadora en la mesa técnica.