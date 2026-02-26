Carlos Rodríguez: "No puede ser que los únicos grandes operadores sean Caputo y sus amigotes"

El economista Carlos Rodríguez reiteró su pedido de que “liberen el mercado financiero y cambiario” al advertir de los riesgos de la economía argentina en el futuro.

Maslatón: "El gobierno va a tener que pensar en una pronta solución, o le pegará como en el 2001 de De la Rúa"

“Siguen destruyendo el sector real”

“Liberen el mercado financiero y cambiario de una vez. No puede ser que los únicos grandes operadores sean Caputo y sus amigotes”, sostuvo el analista económico.

“Mientras tanto, siguen destruyendo el sector real”, agregó en una publicación de su cuenta de la red social “X”.

“El riesgo KUKA es cada vez mayor (a futuro) culpa del fracaso del modelo Milei”, concluyó el exviceministro de Economía de Carlos Menem.

Cachanosky: “En la Argentina están cerrando 40 empresas por día”

Las propuestas de Carlos Rodríguez

Rodríguez, que se define como “conservador de derecha, pro mercado”, realizó tiempo atrás una serie de propuestas al presidente Javier Milei.



1- "Termine con el Carry Trade que desangra al país".



2-"Basta de reservas prestadas a tasas estratosféricas".



3- “Elimine el cepo completamente y flote el peso”.



4-"Permita la competencia de monedas".



5-"Que las reservas se compren con señoreaje del BCRA y superávit fiscal del Tesoro".



6-"Derogar la Ley Penal Cambiaria para que haya competencia de monedas".



7-"Reforme la Carta Orgánica del BCRA para prohibirle tener pasivos remunerados y financiar al Tesoro. Solo redescuentos bancarios razonables y encajes NO remunerados".

8-"Implementar una regla de expansión de la base monetaria tradicional, preanunciada y mediante compra de reservas y de títulos públicos en el mercado".

9- "Para cada regla, siempre hay excepciones razonables. En lo posible, todas las excepciones deben ser detalladas en la nueva Carta Orgánica",